فوائد مشروب العسل والليمون لعلاج التهاب الحلق.. «مضاد حيوي طبيعي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

العسل والليمون من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على علاج التهاب الحلق، إذ أن العسل يعمل على التئام مجرى الحلق، لاحتوائه على مكونات عديدة، وتُعد السكريات التي تشمل الغلوكوز والفركتوز المكون الأساسي في الشفاء، وعند خلطه بالليمون يجعله يعمل على الشفاء التام، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» فوائد العسل والليمون ومساعدته لعلاج الحلق حسب موقع «life goal idea» الخاص بالصحة وحسب ما قدمت سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

فوائد العسل والليمون

فوائد تناول الليمون مع العسل، وهي كالتالي:

- يعمل على التئام التهاب الحلق.

- يساعد على تخفيف الإنفلونزا.

- يعمل على تقوية المناعة.

- العسل يقلل السعال أثناء النوم خاصةً عند الأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي.

- يعد من أقوى المضادات الطبيعية للأكسدة.

- يعد من المضادات الحيوية المُعززة للجهاز المناعي في الجسم.

- تقوية مناعة الجسم إذ يشتهر العسل الأسود أن له دور فعال في تقوية مناعة الجسم سواء للأطفال أو الرضع أو كبار السن.

فوائد العسل والليمون لأعضاء الجسم

- يحسن عملية الهضم.

- تسهيل حركة الأمعاء.

- يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

- يقي من الجلطات.

- يقوي صحة العظام.

- يحفز تشكيل بروتين الكولاجين في الإنسجة؛ لاحتوائه على الكالسيوم.

- يرفع كفاءة عملية التمثيل الغذائي.

- خافض لمستوى الكولسترول غير المفيد للجسم، والذي يعيق وصول الأكسجين إلى الدم.

- يقاوم المُسببات المرضية لأخطر الأمراض التي تصيب الإنسان.

- يقاوم الخلايا السرطانية والشقوق الحُرة المُسببة لها.

- يمنح البشرة نضارةً عاليةً ويقي من ظهور الحبوب.

- يمد الجسم بالحيوية، ويساعده على أداء المجهودات البدنية المختلفة دون تعب.

- يعالج الإمساك، ويقي من اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة.

- يزيد قدرة الجسم على حرق الدهون، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد.

- يطهر القولون ويُحسّن عمله، مما يؤدي إلى التخلّص من السموم.

- يزيد من القدرة على التحمل والتركيز.

- يسرع من عملية الشفاء من الجروح يساعد العسل الأسود في عملية التئام الجروح فهو عنصرًا فعالا في تسريع عملية الشفاء.

- مفيد لمرضى السكر ويخفض نسبة الكوليسترول.

- يحتوي العسل الأسود على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أن له قدرة على خفض نسبة السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي.

- يعالج قرحة المعدة ليساعد شرب العسل الأسود بانتظام في تخفيف آلام المعدة ويزيد من قوتها ويقلل من أعراض الأمراض المختلفة.

طريقة تحضير مشروب العسل مع الليمون

المقادير:

- نصف ليمونة.

- ملعقة من العسل.

- كوب من الماء.

طريقة التحضير:

- اغلي الليمون مع الماء على النار لمدةً كافية.

- ارفعيه من على النار لتبريده.

- ضيفي العسل ثم إضافة قطع الليمون إلى المزيج وقلبيه جيدًا.