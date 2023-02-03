أضرار استخدام بعض المكونات الطبيعية على الوجه.. «مش كلها مفيدة لبشرتك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يتجه الناس بشكل متزايد إلى خزائن المطبخ للحصول على العلاجات الطبيعية التقليدية؛ ظنا منهم أنها منتجات مفيدة للبشرة، إلا أن بعض الدراسات كشفت أن كونها طبيعية لا يعني أنها آمنة، فالعناية بالبشرة موجودة في كل مكان، ولكن يجب الحرص في معرفة ما مدى جودة هذه المكونات أو فائدتها حتى لا تتعرضين لأضرار كبيرة نتيجة لذلك.

فغالبًا ما ينصح أطباء الأمراض الجلدية بعدم استخدام علاجات لعلاج الأمراض الجلدية لأنهم رأوا حالات تم فيها استخدام علاجات بشكل غير صحيح - مثل معجون الأسنان للبثور، والسكر كمقشر، وما إلى ذلك، وفقًا لما أكده الدكتور هاني الناظر، استشاري لجلدية لـ «هُن».

فبعض مكونات التجميل رائعة، ولكن الكثير من أدوات المطبخ الأساسية ومكونات العناية بالبشرة التي تصنعها بنفسك قاسية حقًا على شعرك وبشرتك، ولكن كيف يمكن أن تسبب بعض المكونات كارثة لبشرتك؟.. لذلك، تأكدي من اختيار المكونات الآمنة والفعالة، على النحو التالي، وففًا للموقع الهندي العالمي «boldsky».

الفواكه الطازجة والأعشاب والخضروات

من بين المكونات التي يوصي بها أطباء الأمراض الجلدية لقائمة الوصفات الطبيعية الخاصة بك، إذ تعد الفواكه ذات الخصائص العالية المضادة للأكسدة، مثل البرتقال والخوخ والجوافة والبابايا، آمنة للاستخدام بشكل عام، ويمكنك إضافتها إلى قناع وجهك.

كما أن الأعشاب الطازجة مثل الزعتر والنيم والبقدونس وإكليل الجبل مفيدة في الواقع في تهدئة وشفاء الجلد، ولكن بمجرد ظهور بقع داكنة على الأعشاب الطازجة من الأفضل عدم استخدامها على الوجه.

الزيوت العطرية

لا يجب أبدًا استخدام الزيوت العطرية غير المخففة على الجلد إذا كانت بشرتك حساسة، فيجب استخدام الزيوت العطرية بحذر شديد أو تجنبها.

زيوت مستخلصة

الزيوت المستخلصة من بذور أو مكسرات أو فاصوليا أو الحبوب، مليئة بالفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين هـ. فهي توفر ترطيبًا رائعًا لبشرتك وشعرك نظرًا لأن هذه الزيت يحتفظ بخصائصها المحببة للتجميل، ولكن من المهم شراء زيت غير مكرر ومعصور على البارد، فغير ذلك، عند استخدامها على البشرة المعرضة لحب الشباب وفي المناخات الرطبة، قد تسد الزيوت الحاملة المسام.

3 مكونات يمكن الاعتماد عليهم بسلام

وإليكٍ عدة مكونات مفيدة لبشرتك يمكن استخدامها بأمان:

مسحوق الكاكاو

غني بمضادات الأكسدة، ويمكن استخدام مسحوق الكاكاو كقناع للبشرة الجافة، ويمنع أضرار الجذور الحرة، ويمنع العلامات المبكرة للشيخوخة، بل ويفتح لون البشرة.

الطين الفرنسي

عندما يتعلق الأمر بأقنعة الوجه، يعتبر الطين الفرنسي - المعروف أيضًا باسم الطين الأخضر - أساسًا ممتازًا، خاصةً إذا كانت بشرتك دهنية، فيحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية بما في ذلك المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز، من خلال التنظيف العميق للمسام وإزالة الشوائب وتقشير خلايا الجلد الميتة وعلاج الشوائب وتهدئة التهيجات الطفيفة.

مسحوق شاي الماتشا

طريقة رائعة لتفتيح البشرة الباهتة باستخدام مسحوق شاي الماتشا، بالإضافة إلى كونه غنيًا بمضادات الأكسدة والميثيل زانتين، فإن مسحوق شاي الماتشا يحفز الدورة الدموية الدقيقة ويحسن مظهر البشرة الباهتة.