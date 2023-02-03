الامارات | إفطار مع البطاريق في «سكي دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «سكي دبي»، عودة تجربة تناول الفطور مع البطاريق، التي تتيح الفرصة للاستمتاع بجولة صباحية والتنزه وسط الثلج الأبيض والاقتراب من هذه الطيور الجميلة وسط أجواء مميزة، والانتقال بعدها إلى تناول وجبة فطور شهية في «نورث 28». تتوفر هذه التجربة يومي الثلاثاء والخميس حتى 31 مارس المقبل.

وستتاح الفرصة أمام الزوار فوق عمر السنتين للقاء مجموعة من طيور البطريق الملكي والبطريق (جنتو) في أجواء خيالية في حديقة «سكي دبي» الثلجية. وتتواصل الجولة الصباحية والتنزه وسط الثلج لمدة 30 دقيقة، تنتقل العائلة بعد ذلك، إلى تناول وجبة الفطور معاً في «نورث 28»، والاستمتاع بخيارات الأطعمة الشهية.