الامارات | «إكسبو دبي» يروي «قصص الأمم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتمكن زوار مدينة إكسبو بدبي من التعرف إلى حضارات الأمم بصورة مختلفة، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الحدث العالمي، حيث تم عرض القطع المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» بطريقة مبتكرة في معرض دائم في جناح «قصص الأمم» بمدينة إكسبو.

وسيتمكن الزوار من الاطلاع على القطع المختلفة في الدول المشاركة في هذا الجناح، حيث تم عرض القطع المختلفة لأكثر من 200 دولة ومنظمة شاركت في إكسبو 2020 في ثلاثة أجنحة مختلفة، هي: الفرص، والتنقل، والاستدامة.

يتناول كل جناح من هذه الأجنحة موضوعاً مختلفاً يروي بها قصص الأمم والإنجازات المختلفة التي تم عرضها بهذه الدول خلال «إكسبو 2020»، حيث يقدم جناح «قصص أمم» في المناطق الثلاث تجارب مختلفة للزائر بثلاثة موضوعات مهمة ومختلفة عن الأخرى، فيقدم الجناح الذي يقع في منطقة الفرص قطعاً فنية بموضوعات تبرز تعاطف البشر مع بعضهم، وكيف اجتمع الناس في إكسبو للعمل معاً نحو مستقبل أفضل حافل بالفرص للجميع، تحت عنوان «لحظتنا في الزمن»، بينما يقدم الجناح في منطقة التنقل موضوع «عالمنا الرائع»، الذي يبرز سعي البشرية الدؤوب للتميز، ويسلط الضوء على البراعة والطموح ودورهما في تغيير الطريقة التي نعيش بها، ونتواصل مع بعضنا بعضاً، ونتبادل المعرفة والأفكار.

أما الجناح الذي يقع في منطقة الاستدامة، فهو يظهر موضوع «خيالنا اللانهائي»، الذي يأخذ الزوار في جولة تسلط الضوء على علاقة الإنسان بالطبيعة.

قطع مميزة

وقال المدير التنفيذي في سلطة مدينة إكسبو دبي، نجيب العلي، لـ«الإمارات اليوم»: «تم اختيار قطعة مميزة من كل من الدول المشاركة في إكسبو دبي لعرضها في أجنحة (قصص الأمم)، التي تنوعت بين المجسمات، والتحف الفنية، واللوحات، والأزياء، وغيرها من القطع التي تروي قصص الأمم، وتمكّن الزوار من خوض رحلة مختلفة مع كل قطعة».

وتم عرض بعض القطع المميزة في هذا الجناح كـ«مرآة الواقع» السويسرية التي لاقت تفاعلاً كبيراً واستحساناً من كثير من الزوار الذين التقطوا صورهم التذكارية فيها، وبطريق موناكو الذي يمثل البطاريق الآلية التي عرضت في جناح موناكو في إكسبو 2020، حيث وجدت البطاريق الآلية التي تجسد حرص موناكو على حماية البيئات القطبية وطيور البطريق من الانقراض.

قضية تغيّر المناخ

تم عرض بعض القطع الأخرى التي تناقش قضايا مهمة كقضية المناخ، حيث عرضت فيجي نموذجاً عن زورق «دروا» التقليدي، الذي يرمز إلى المرونة والوحدة التي تجلت في فترة رئاسة فيجي لمؤتمر الأطراف - مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2017، «كوب 23» تمثيلاً للصلة التي تربط الثقافة والتقاليد الفيجية بالمفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 (كوب 28) سيقام في مدينة إكسبو بدبي أيضاً في نهاية العام الجاري، حيث أكد المدير التنفيذي في سلطة مدينة إكسبو دبي، نجيب العلي، جاهزية مدينة إكسبو لاستضافة هذا المؤتمر العالمي الضخم، وأكد لـ«الإمارات اليوم» فخره باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 (كوب 28).

استدامة عالمية

أكد المدير التنفيذي في سلطة مدينة إكسبو دبي، نجيب العلي، أن 80%؜ من مباني إكسبو تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية. وأعرب عن فخره بتحقيق إكسبو أعلى معايير الاستدامة العالمية مما يتماشى مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مع إعلان عام 2023 عام الاستدامة، نفخر في مدينة إكسبو بتحقيق أعلى معايير الاستدامة العالمية في التصميم والبناء، حيث تم تصميم مدينة إكسبو بدبي بطريقة تتماشى مع أعلى معايير الاستدامة العالمية»

وأكد عن وجود عدد كبير من البنايات التي تتوافق مع أعلى معايير الاستدامة العالمية (LEEDS)، والتي تم اتباعها في مراحل مختلفة فبدءاً من مرحلة التصميم والبنيان، ثم في مرحلة العمليات التي كانت خلال «إكسبو 2020».

«نوستالجيا»

يشعر كثير من الأشخاص بالحنين إلى الماضي، أو ما يطلق عليه «النوستالجيا»، وهو ما تمت مراعاته عند اختيار القطع المعروضة في هذا الجناح الذي سيستمتع بزيارته جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم الزوار والعاملون في إكسبو، ممن قضوا أوقاتاً طويلة في أرجائه، حيث إن بإمكانهم الآن زيارة هذه الأجنحة لاستعادة ذكرياتهم، والاستمتاع بأرجاء المعرض. كما سيتمكنون من الاطلاع على التحف والقطع التي تعيدهم إلى ذكرياتهم الجميلة في أجنحتهم المفضلة في «إكسبو 2020».