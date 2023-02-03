الامارات | الإنسان تغذى على لحوم الفيلة العملاقة قبل 125 ألف سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة حديثة أن إنسان نياندرتال كان قبل 125 ألف سنة يصطاد الأفيال المستقيمة الأنياب العملاقة التي انقرضت، مع أن حجمها كان ضخماً ويبلغ ضعف حجم الأفيال الإفريقية الحالية، إذ كان وزنها يصل إلى 13 طناً، في حين كان ارتفاع كتفيها أربعة أمتار.

وكان تقطيع فريسة يبلغ متوسط وزنها 10 أطنان قبل تعفن اللحم يستغرق العمل أياماً عدة بمشاركة نحو 20 رجلاً، بحسب الباحثين. وكانت توفر ما يكفي من الطعام لمدة ثلاثة أشهر لـ25 شخصاً، أو شهراً واحداً لـ100 شخص. أما الطريقة لحفظها فكانت ربما تجفيفها بالنار.

ولكن ماذا كان إنسان نياندرتال يفعل لقتل هذه الحيوانات العملاقة؟ لا تتوافر معطيات مؤكدة في هذا الشأن، لكنّ إحدى الفرضيات هي أن الصيادين كانوا يشلّون حركة الأفيال باستدراجها إلى مناطق موحلة تعلق فيها، أو إلى فخاخ محفورة، ثم كان يُجهزون عليها بالرماح.

ويُرجّح أن اصطياد الذكور من الفيلة كان أسهل إذ هي تتنقل منفردة، في حين أن الإناث كانت تعيش ضمن قطعان. كذلك كانت ذكور الفيلة توفّر طعاماً أكثر نظراً إلى أن حجمها أكبر من الإناث.