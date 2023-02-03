الامارات | «بين السطور» يستضيف جمال سليمان غداً السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الحلقة الثانية من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، الذي يعرض أسبوعياً على تلفزيون دبي، وتقدمه الكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الفنان السوري جمال سليمان، في حوار شيق، يسلط الضوء على الدراما التاريخية من توظيف الرواية إلى تحصين اللغة.

وتطرح الإعلامية بروين حبيب على ضيفها في الحلقة الثانية من البرنامج، بمكتبة محمد بن راشد، مجموعةً من الإشكاليات والتساؤلات، وعدداً من القضايا الملحة حول تراجع إنتاجات الدراما العربية التاريخية، ما يطرح تساؤلات عدة حول المناخ المناسب لعودة مثل تلك الأعمال إلى الواجهة ومنافسة نظيراتها في العالم، وذلك على نسق ما تشهده الدراما التركية من تسابق لمنصات المشاهدة وقنوات التلفزيون المختلفة لعرض أحدث إنتاجاتها.

وسيتحدث الفنان جمال سليمان عن أدواره التي تناولت شخصيات مهمة في الدراما العربية، مثل دوره في مسلسل «صلاح الدين الأيوبي» و«ابن زيدون» و«عبد الرحمن الداخل»، وغيرها من الأدوار التي جسدها خلال مسيرته الفنية الطويلة. والعديد من الأسئلة الأخرى التي سنتعرف إلى إجاباتها من خلال برنامج «بين السطور» في حلقة ممتعة وشيقة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية.