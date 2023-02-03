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الامارات | القبض على أحد أفراد المافيا ملاحق منذ 16 عاماً

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باريس - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الشرطة الإيطالية كارابينيري أمس الخميس، أن الشرطة الفرنسية احتجزت أحد أفراد مافيا ندرانجيتا الجنوب إيطالية، والذي كان هارباً لأكثر من 16 عاماً. وعثرت الشرطة على إيدارجو جريكو الذي يبلغ 63 عاماً في سانت-اتيان في جنوب شرق فرنسا. وكانت محكمة إيطاليا قد أصدرت حكماً بالمؤبد بحقه في 2006 لقتل شقيقين في كوزنسا بجنوب إيطاليا والشروع في قتل آخر في 1991. وجرى تعقب جريكو من جانب وحدة بالشرطة الإيطالية متخصصة في التحقيق في الجريمة المنظمة. وكشفت الوحدة شبكته الداعمة في تحقيق كان يجري منذ 2019. وأفاد تقرير الشرطة بأن الاعتقال تم بدون وقوع حوادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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