الامارات | مرض غامض يودي بـ 20 شخصاً في ساحل العاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أودى مرض غامض تفشى في قرية بوسط ساحل العاج منذ نهاية العام الماضي بـ20 شخصاً معظمهم من الأطفال، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر محلية لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال بول كواسيه، رئيس جمعية الشباب في قرية كبو-كانكرو الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً من مدينة بواكيه، إن «الحصيلة كانت 12 وفاة حتى 26 يناير. لكنها زادت أمس الخميس إذ قضى 20 شخصاً بينهم اثنان من البالغين».

كما أدخل أخيراً 33 من سكان كبو-كانكرو مستشفى جامعة بواكيه على خلفية أعراض مماثلة، وفق مصادر طبية.