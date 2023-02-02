«اتحاد أمهات مصر» يشيد بمبادرة «فاهم» للدعم النفسي: «قربوا من ولادكم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، ضرورة وأهمية الحوار المستمر بين الأم وأبنائها والتقرب منهم واصطحابهم واحتوائهم معنويا ونفسيا.

وفي هذا السياق، أشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر بمبادرة مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، والتي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والتي تركز بشكل أساسي على دور الأم في تقديم الدعم النفسي باعتبارها عمود المنزل ومصدر الثقة والقوة النابعة داخل أسرتها، وتقديم المساندة لأسرة من يعانون من المرض النفسي.

تقديم خدمات تعليمية وتوعوية وتربوية لأولياء الأمور

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لاتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، التي قامت بتأسيسهما عبير أحمد، ويضمان ما يقرب من 150 ألف ولي أمر أغلبهن أمهات بمختلف المراحل التعليمية، في «فيسبوك»، والعمل على تقديم خدمات تعليمية وتوعوية وتربوية لأولياء الأمور والطلاب بشكل تطوعي.

فعاليات اللقاء الحواري

وكان المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، مساء أمس، نظم أول فاعلية لمؤسسة ومبادرة «فاهم» للدعم النفسي، فعاليات اللقاء الحواري «افهم.. اسمع.. اتكلم»، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، وبمشاركة نخبة كبيرة من الشخصيات العامة ونائبات البرلمان وأعضاء وعضوات المجلس ومقررات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات.