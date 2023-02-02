هل يحمل شقيق الطفل ريان اسمه بعد ولادته في ذكرى وفاته داخل البئر؟.. أسرته تكشف التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ريان الطفل اللي وحد العرب للدعاء له وانتظرنا خروجه رُزقت والدته بشقيق له في ذكرى وفاته.. طير من طيور الجنة» بعد ولادة السيدة سمية خرخش والدة الطفل المغربي ريان الذي توفي العام الماضي بعد خروجه من البئر الذي ظل فيه حيًا لمدة 5 أيام لكن الموت كان أسرع من الأنفاس التي التقطها الصغير فور خروجه، لكن الله عوض الأسرة بطفل آخر بعد عام على سقوط الصغير في البئر.

تسمية الصغير شقيق ريان

كان الصغير المغربي ريان أورام حديث العالم العربي في العام الماضي عندما سقط في أحد الآبار العميقة وظل حيًا يتلقى الدعوات بالنجاة من الشعوب العربية التي كانت تتابع لحظات الحفر لإنقاذه أولًا بأول، لكنه توفي إثر خروجه من البئر في الـ 6 من نوفمبر 2022، وفي بداية نوفمبر هذا العام أنجبت والدته السيدة سمية خرخش طفلا آخر ليكون عوضاً من الله عليها وعلى أسرة الصغير التي تعتبر والدة الصغير معجزة، لكنهم لا يريدون أن يسموا المولود الجديد باسم شقيقه ريان لصعوبة الذكرى عليهم، وفقا لصحيفة العمق المغربية.

قال والد الطفل ريان خالد أورام، خلال حديثه لصحيفة «العمق»، إن زوجته وضعت مولودها اليوم الخميس، في نفس يوم سقوط الطفل ريان صاحب الـ5 سنوات داخل البئر، قبل عام بالضبط، كما أن صحة زوجته مستقرة بعد الولادة، معبرا عن سعادته بمولوده الجديد بعد المعاناة الصعبة التي عاشتها الأسرة منذ فاجعة رحيل ابنها ريان.

خالد أورام: لا ننوي تسمية الصغير باسم ريان

على الرغم من حالة الحزن التي تركها عصفور الجنة الصغير ريان في قلوب أسرته والوطن العربي الذي كان يتمنى أن يخرج من البئر حيًا، إلا أن أسرته لا تنوي أن تسمى الصغير الجديد باسمه، ذلك لأن فاجعة موت ريان مازالت تدمي قلوبهم حزناً على فراقه، قال خالد أورام إن أسرته تتداول حاليا مجموعة من الأسماء، ليس من بينها اسم «ريان»، ذلك لأن تسمية الصغير باسم شقيقه الراحل سيكون أمراً صعبا على المستوى النفسي للأسرة.

أما قضية الطفل ريان أورام، فقد سقط في بئر ضيق بعمق 32 مترا قرب منزل أسرته، يوم 2فبراير 2023، وقضت فرق الإنقاذ خمسة أيام للوصول إليه، لكنه توفي بعد خروجه.