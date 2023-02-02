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والدة الطفل ريان ترزق بمولود جديد في الذكرى الأولى لواقعة البئر «صور»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الطفل ريان

في صدفة غريبة تبدو وكأنها عوض الله ومنة عليها، وضعت السيدة وسيمة خرشيش، والدة الطفل الراحل «ريان»، الذي وافته المنية قبل عام واحد بعد سقوطه في بئر ضواحي شفشاون، في مأساة اهتز لها العالم بأسره، بعدما بقي في البئر أيام قبل أن تفقده الأسرة. 

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وبحسب ما أوردته صحيفة هسبريس، والصحف المغربية وضعت والدة الطفل ريان، صباح اليوم الخميس مولودا ذكرا بمستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، مؤكدة أن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.

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والدة الطفل ريان ترزق بمولود بعد عام من فقدان شقيقه 

وتأتي ولادة الطفل الرضيع، في صدقة غريبة، إذ جاءت في نفس يوم سقوط شقيقه الراحل ريان أورام، ما أعاد للجميع تفاصيل المأساة الطويلة التي تعرضت لها الأسرة، يوم 2 فبراير من السنة الماضية، حيث التفتت الأنظار لدوار إغران بجماعة تمروت ضواحي شفشاون، بعدما سقط الطفل ريان في بئر يبلغ عمقه 32 مترا، ظل به 5 أيام، حتى تمكنت قوات الإنقاذ المغربية من إخراجه، وهو الأمر الذي هلل له الجميع فرحين بنجاح عمليات إخراج الملاك الصغير، ولكن حالة الفرح هذه لم تستمر أكثر من 10 دقائق؛ لتعلن السلطات المغربية وفاة «ريان». 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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