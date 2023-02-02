من هي الهندية «نيكي هايلي» المرشحة لرئاسة أمريكا؟.. تنافس ترامب في انتخابات 2024

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نيكي هايلي هي المرشحة ضد دونالد ترامب، إذ كانت سفيرة ترامب لدى الأمم المتحدة سابقًا، ولكنها تخطط للإعلان عن ترشحها للرئاسة، وهو ما يضعها في مسار تصادمي مع ترامب، الذي أعلن عن حملة العودة في نوفمبر والذي زار ساوث كارولينا في نهاية الأسبوع الماضي ليلاقي داعميه، فلذلك نقدم لكم من خلال «هن» معلومات عن المرشحة نيكي، وذلك بحسب موقع «ALARABIYA news» الخاص بالأحوال العالمية.

بطاقة شخصية عن المرشحة ضد دونالد ترامب

الاسم:

- نيكي هايلي.

الجنسية:

- هندية.

الأهل:

- ابنة والدين هنديين مهاجرين إلا أنها تحمل تطلعات رئاسية للولايات المتحدة.

الوظيفة:

- حاكمة مدينة ساوث كارولينا الساحلية في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية سابقًا.

الإنجازات:

- أصبحت أول جمهوري يتحدى رسميًا رئيسها السابق لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024.

- تستعد لإعلان ترشحها في تشارلستون كارولينا الجنوبية في 15 فبراير، وفقًا لمطلعي الخطط.

- ترشيحها يعد علامة واضحة على تراجع قبضة ترامب على الحزب.

ترشحها للرئاسة ضد ترامب

قالت هايلي سنة 2021، إنها لن ترشح نفسها إذا فعل دونالد ترامب ذلك، وفي مقابلة يوم السبت الماضي مع WIS-TV في ساوث كارولينا أشارت إلى أن ترامب أراد تأكيدها على إذا كانت سترشح نفسها إذا أصبح مرشحًا، وقالت إنها تحدثت معه مؤخرًا لأنها تريد رأيه، وأضافت أنه قال لها إذا أراد قلبك أن يفعلها ذلك فعليه أن يفعلها.

كما أنه بحسب صحيفة The Post وCourier of Charleston، أعلنت نيكي في وقت سابق عن خطة للإعلان عن ترشحها، وأن ترشحها يمكن أن يخدم مصلحتهم، وأضافوا أن هناك شعورًا عامًا في دوائرهم بأن هناك وقتًا كافيًا لمعرفة المزيد حول كيفية سير السباق، وبطاقات الاقتراع وبناء البنية التحتية للحملة.