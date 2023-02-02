الامارات | وزارة الصحة الامريكية تستجيب لطلب غريب من طفلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الصحة الامريكية في رود آيلاند إنها لم تكن قادرة «على تأكيد أو دحض وجود بابا نويل بشكل قاطع» في منزل فتاة صغيرة طلبت الحصول على تفاصيل تركيب الحمض النووي لبقايا قطعة بسكويت تم أكلها جزئيًا بحثًا عن الحمض النووي لرؤية إذا كان بابا نويل حقيقيًا أم لا.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر تلقيها عينة من كعكة بسكويت وقطع جزر تم استهلاك قسم منها طالبت صاحبتها وهي فتاة صغيرة، بإجراء فحص الحمض النووي لها للتأكد مما إذا كان كانت الشخصية الخيالية المحبوبة بابا نويل هي من أكلها في ليلة يوم الميلاد الماضي.

وغرّد قسم الفحوصات في وزارة الصحة وفقا لوكالة «أ ب» معلقا: «نتفق جميعًا على أن شيئًا سحريًا قد يلعب دوره(هنا)».

وقالت الوزارة إنها لم تعثر على مطابقات كاملة لأي شخص في نظام مؤشر الحمض النووي المدمج، لكنها قالت إن هناك تطابقًا جزئيًا «مع قضية عام 1947 تتمحور حول شارع 34 في مدينة نيويورك»، في إشارة إلى فيلم «Miracle on 34th Street». الذي يعالج نفس القضية لدى مجموعة من الأطفال الذين يريدون التأكد من صحة وجود مانح الهدايا الشهير من عدمها.

وقال البيان الطريف أن الوزارة «ستحتاج إلى المزيد من عينات الحمض النووي»من مواجهات سانتا (بابا نويل) الأخرى المعروفة لإجراء تطابق نهائي«.

وقالت الإدارة إن»النبأ السار«هو أن المختبر اكتشف وجود حمض نووي يطابق بشكل وثيق Rangifer tarandus، المعروف باسم الرنة، عند اختبار الجزر».

وكان رئيس الشرطة في كبمرلاند ماثيو بنسون قال يوم الجمعة، إن الفتاة، وهي من سكان كمبرلاند أيضا أرسلت كعكات البسكويت والجزر إلى قسم شرطة المدينة للسؤال عما إذا كان من الممكن اختبار الحمض النووي الموجود عليها.

وأرسل بنسون بدوره «الدليل» إلى قسم علوم الطب الشرعي التابع لوزارة الصحة بالولاية لتحليله، لتظهر النتائج الاثنين الماضي.

وعادة ما يتناول الأهل قطع البسكويت والجزر التي يتركها الأطفال للزائر الليلي من باب حسن الضيافة، ليجدونها في الصباح التالي مقضومة ومتروكة بجانب هدايا العيد.