فعاليات «قومي الطفولة والأمومة» بمعرض الكتاب.. أنشطة وألعاب و«جوايز للشطار»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يواصل المجلس القومي للطفولة والأمومة، تنفيذ الفعاليات التي خصصها بالطفل، على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مثل الألعاب الترفيهية، والرسم والتلوين، فضلا عن بعض الألعاب التي تعرفهم بحقوقهم.

فعاليات «الطفولة والأمومة» بمعرض الكتاب

ومن ضمن الفعاليات، خصصت لعبة ذكاء معلوماتية عن المجلس، وخط نجدة الطفل 16000، وكيفية التواصل معه، عبر مختلف الآليات المتاحة، إذ يحرص المجلس القومي للطفولة والأمومة، على تقديم جوائز وهدايا للفائزين في مختلف الأنشطة.

دعوة من «الطفولة والأمومة» لزوار المعرض

يتوافد الزائرون، بشكل مستمر على الجناج المخصص للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في معرض الكتاب، في الوقت الذي يدعو فيه المركز الجميع للمشاركة في كل الأنشطة والفعاليات والمناقشات الخاصة بحقوق الطفل، من أجل التوعية بمختلف المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، مثل الإهمال والإساءة والعنف.

يشار إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، يشارك في الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي اطلقت فعالياته في 25 يناير الماضي، ويستمر حتى 6 فبراير الجاري، تحت شعار «معا نقرأ نفكر نبدع».