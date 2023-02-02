طريقة عمل البرنجلز في البيت بأسرع الخطوات.. «هتوفري فلوسك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع تفضيلات الأطفال للبطاطس الجاهزة المقلية، تبحث الأمهات عن البرنجلز، إذ إنه واحد من أنواع شرائح البطاطس المقلية الشهيرة التي يفضلها الأطفال والكُبار أيضًا، وعلى الرغم من مذاقه الرائع إلا أنه يمكنك تحقيق المعادلة الصعبة وتحضيره في المنزل، بأسرع الخطوات، وأقل التكاليف، وبجودة عالية.

طريقة عمل البرنجلز في البيت

ويقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل البرنجلز في البيت، بخطوات الشيف وخبيرة الطهي سالي فؤاد.

مكونات طريقة عمل البرنجلز في البيت

قطعة بطاطس واحدة متوسطة الحجم مسلوقة

ملعقتين كبيرتين من الماء

كوب نشا أو كوب و ربع

ثلث كوب دقيق أبيض لجميع الاستخدامات

ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل البرنجلز في البيت

في البداية، احضري وعاء عميق وقومي بهرس البطاطس جيداً بواسطة الشوكة

في الخطوة التالية، ضيفي حوالي ملعقتين من الماء، ثم نقوم بطحنها بواسطة الخلاط حتى تتأكدي إنها اصبحت على شكل معجون ناعم بدون أي تكثلات.

في الخطة الثالثة، ضيفي النشا والدقيق والملح على البطاطس

نخلط جميع المكونات سويًا بالملعقة حتى تتجانس، وقومي بجمع العجين بواسطة اليد، حتى تحصلين على عجينة طرية سهلة الفرد.

اتركي العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة.

قومي بفرد العجينة بواسطة المدلاك، ولكن بعد أن نقوم برش السطح بنشا حتى لاتلتصق العجين.

قومي بفردها على سمك الورقة، حتى تكون بشكل بيضاوي، ثم نأخذ شوكة ونقوم بثقب العجين، قبل تقطيعه.

قومي بتسخين الزيت على درجة حرارة متوسطة، وفيما بعد نقوم بقليها في الزيت حتى تتحمر.

مثل البرتقال والخوخ والجوافة والأملس والبابايا ، آمنة للاست