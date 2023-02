فوائد مذهلة للزنجبيل.. يقضي على الدهون الحشوية ويعالج أمراض الكبد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الزنجبيل من الأعشاب المهمة التي تعمل على إزالة الدهون الحشوية الزائدة في تجويف البطن، والتي تحيط بالكبد والبنكرياس والأمعاء وتسبب مشكلات صحية، وفي السطور التالية يسلط «هُن» الضوء فوائد عشبة الزنجبيل للجسم.

فوائد الزنجبيل لتقليل الدهون

قال أخصائي التغذية العلاجية، محمد عفيفي، لـ«هُن»، إن فوائد الزنجبيل للدهون الحشوية تكمن في كون الزنجيبل مشروب صحي ومناسب للجميع، لما به من تأثيرات مضادة للبكتيريا والالتهابات، وعدد فوائده في إزالة الدهون كالتالي:

- تقليل الدهون الحشوية للمصابين بالسمنة.

- إزالة الأنسجة الدهنية الحشوية.

- تخفيض حدة الالتهابات.

فوائد الزنجبيل

- مفيد لصحة القلب.

- مضاد للالتهاب ويقي من العدوى التي تصيب الحلق باعتباره مضادة للبكتيريا.

- مفيد للأوعية الدموية.

- يخفف أعراض البرد والزكام.

- يخفف حالات الغثيان والدوار.

- يعمل على علاج أمراض الكبد.

- يعمل على تخفيف آلام العضلات.

دراسة توضح فوائد الزنجبيل

كما نُشرت دراسة في مجلة Annals of the New York Academy of Sciences، أن الزنجبيل يعزز حرق السعرات الحرارية ويقلل من الشعور بالجوع، كما تم ربط هذه التوابل بالتغيرات الإيجابية في الكوليسترول وسكر الدم وضغط الدم وصحة الكبد.

طريقة عمل مشروب الزنجبيل

على خُطى الشيف سالي فؤاد:

- لتران من الماء.

- شرائح زنجبيل طازجة.

- ثلاثة ليمونات.

- ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة التحضير:

- ضعي العسل على الماء وإضافة الجنزبيل وضع الليمون والتقليب والخلط جيدًا، ومن الممكن استبدال العسل بالسكر لكن العسل يضيف قيمة غذائية أكبر.