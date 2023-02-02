الفنانة رانيا يوسف تُثير الجدل بإطلالة جريئة ولافتة

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت رانيا يوسف، مرتدية فستان كاجوال قصير باللون البيج، ونسقت معه جاكيت باللون الزيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

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