فعاليات المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب اليوم.. ورشة خط عربي ورسم للأطفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إذا كُنت مُعلما أو جامعيًا أو طالبًا في المدرسة؛ فيجب أن تكون بداخل صالة 3 وخاصةً في جناح «b20»، وتجعله وجهتك الأولى في معرض الكتاب، وذلك للمشاركة ضمن فعاليات المشروع الوطني للقراءة الذي يستهدف زيادة معارف الأطفال على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.

فعاليات المشروع الوطني للقراءة لليوم

قال أحمد الليثي، المسئول الإعلامي للمشروع الوطني للقراءة، لـ«الوطن»، إن فعاليات اليوم الخميس تشمل ورشة الخط عربي وتليها ورشة الرسم للأطفال.

وأضاف: يقام ضمن ورشة الخط العربي تنمية فنون الخط العربي والمجال الفني والتصميمي بشكل عام للأطفال، وفي ورشة الرسم، يتم تعليم الرسم وإطلاق فقرات للعب وتعلم المزيد عن الفنون والثقافة، لجعل الأطفال أكثر سعادة ومشاركة وتفاعلًا في مبادرات المعرض.

لقطات تذكارية

ويرفع المشروع الوطني للقراءة، شعار «مع أمي ابتسم اقرأ ألتقط صورًا تذكارية»، للحث على القراءة، كما يتم التقاط صور تذكارية للأمهات وأطفالها لتظل ذكرى حية في قلوبهم.

التعريف بالمشروع الوطني للقراءة

ويستهدف المشروع الوطني للقراءة تشجيع الأطفال والكبار على الاطلاع، من خلال قراءة كتب وتلخيصها في أفكار رئيسية وكتابة معلومات عنها، لقياس قدرة الطلاب للتعبير عما قرأوا، ويستهدف المشروع إعداد جيل يكونوا سفراء للقراءة لتشجيع الآخرين على القراءة الإبداعية.

الخطوات اللازمة للتسجيل بالمشروع:

- الدخول والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع الوطني للقراءة.

- قراءة 30 كتابا، وتلخيصها في مدونات المشروع الوطني للقراءة.

- يتم القراءة في أية مجالات يختارها القارئ.. ليست أقل من أربعة مجالات.