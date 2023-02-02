«المانجا العربية» قصص يابانية مصورة توزع مجانا على زوار معرض الكتاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تُقام العديد من الفعاليات على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023 للأطفال، لدعم ثقافتهم ومشاركتهم فرحة وأهمية هذا الحدث، وفي صالة 3 تحديدًا تجد محبي القصص المصورة ومجلات «المانجا» اليابانية، إذ يوزع الجناح المجلة والكتب مجانًا على زوار معرض الكتاب، المهتمين بالإنمي والقصص وسط حالة من البهجة والفرحة بين الزوار.

«المانجا» قصص مصورة يابانية

تعد «المانجا» من القصص المصورة اليابانية التي تنتشر بين محبي شخصيات كرتون «الإنمي»، ويطلق عليها لفظ «المانجا» طبقًا للغة اليابانية، التي تطلق المانجا على القصص المصورة، للتفرقة بينها وبين القصص المصورة الأمريكية التي يطلق عليها «كوميكس».

قالت روان الدوسري، مدير العلاقات العامة لمجلة مانجا، في حديثها لـ«الوطن»، إن مشاركتهم في معرض الكتاب للسنة الثالثة تخلق بهجة كبيرة بين الأطفال والكبار خاصةً محبي الإنمي والشخصيات الكرتونية، وإن مبادرتهم لتوزيع إصدارات المجلة مجانًا داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ هدفه تعزيز ثقافة القراءة في العالم العربي وكل مكان.

«إصدار المجلة يحث على التعريف على الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى تمكين الخيال لصناعة الأجيال من خلال شخصيات مختلفة، ويكون بعددين مختلفين إحداهما للأطفال وآخر للشباب وهي في الأصل يابانية، لكنها في المعرض تكون بإصدار عربي، وتُوزع الأعداد مجانًا، ونحن منبهرين من تفاعل الجمهور المصري وحبهم لـ«مانجا»، وسنشارك كل سنة في المعرض، آملين أن تكون المجلة مفيدة ويحبها الجميع»، قالتها الدوسري في سياق توضيح فوائد المجلة.

مميزات قصص المانجا

- تمتاز بالغموض والذكاء.

- مهمة لمحبي الأكشن والأحداث الخيالية.

- تمتاز بالإطار الكلاسيكي الجميل.

- نوع مختلف من الثقافات.

- المانجا العربية موجهة لجميع الأعمار.