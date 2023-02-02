نصائح لتجنب الغش أثناء شراء الذهب.. وتحذير من الوقوع في فخ «الصيني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المشغولات الذهبية الحلي المفضلة لمعظم النساء خاصة في مناسبات الارتبط، ويقدم التقرير التالي عددا من النصائح لمن يريد الادخار في الذهب وكذلك للمستهلكين، للتوفير والحصول على أفضل المشغولات الذهبية بأقل الأسعار.

دمغة الذهب ضمانة لعدم الوقوع في فخ «الصيني»

قدم ناجي فرج، عضو شعبة الذهب، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، مجموعة من النصائح عند شراء الذهب، لـ«هن»، حتى لا نتعرض للخسارة، محذرا من بعض المحلات التي يمكن أن تبيع مشغولات من الذهب الصيني مطلية بماء الذهب، بأسعار كبيرة وخيالية، مطالبا بالتأكد من وجود دمغة على الذهب، وعدم شراء أي قطعة من دونها.

تجنبي شراء الذهب «الفصوص»

وشدد فرج، على ضرورة تجنب شراء الذهب الملئ بالفصوص، نظرا لأن بعض التجار يخفضون سعر الذهب عند بيعه بسبب وجود تلك الفصوص، لذا يجب التأكد من كتابة كل التفاصيل في الفاتورة للحفاظ على الحق، فالفصوص تدخل في عملية البيع.

الجنيهات والسبائك الذهب الأفضل للادخار

ونصح كذلك عند شراء الذهب للادخار، التوجه لشراء الجنيهات الذهبية والسبائك، أو المشغولات الذهبية التي لا تحتوي على نقوش كثيرة، قائلا: «تفضل بعض السيدات الغوايش الذهبية عيار 21 لأنها تكون أقل سعر في المصنعية وتباع بنفس السعر أو أعلى، والتوقيت المناسب كذلك مهم للغاية للشراء بأسعار مناسبة».