قواعد الإتيكيت بحرف «الراء».. ربة البيت لا تتشاجر أمام الضيوف

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تندرج تحت فن الإتيكيت أو معايير الذوق العام قيم كثيرة، وهذه يجب أن تراعيها كل فتاة أو سيدة، والكثير من النساء يحرصن على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، ويريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات ملمات به.

لذلك سنعرض لكم من خلال «هُن»، كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، بحسب كتاب المرآة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت مواقف بحرف الراء

ربة البيت

‏- ربة البيت هي التي تلم إلمامًا كاملًا بكل شئون مملكتها الصغيرة، ولا تغفل عن أن تشعر كل من في البيت بأنه صاحب المكانة الأولى من اهتمامها.

‏- من الإتيكيت إذا كان عندها ضيوف أشعرت كلا منهم بأن وجوده هو الذي أضفى على المكان البهجة.

‏- حاولي ألا تظهري أي غضب أو نرفزة في حضرة ضيوفك حتى لا يشعروا بالحرج.

- لا تتشاجري مع زوجك أمام الضيوف فهذا يقلل من قيمتك لديهم.

رجاء

- إذا ذهبتِ لطلب خدمة من أحد، فلتكن زيارتك قصيرة وفي وقت مناسب، وليكن طلبك صريحًا واضحًا.

- ‏ لا تنسي أن تشكري مقدمًا من سيتولى أداء هذه الخدمة.

رحلات

- من الإتيكيت في الرحلات عليكِ أن تكوني ملمة بالأماكن التي تزورونها.

- حاولي أن تقطعي جزءًا من المصروف للترفيه والرحلات لأن هـذا مهــم لكل أفراد الأسرة، إذ يكسر الروتين ويجعل أفراد الأسرة يتقاربون ويستمتعون بالهواء والشمس.

- ‏ يجب إتمام ذلك حسب ميزانية أسرتك.

رحلات للخارج

‏- إذا ساعدتك الظروف وقمت برحلات للخارج فلا تتصيدي الفرص، ولا تخلقي المناسبات للتحدث عن هذه الرحلات وما يحدث بتلك البلدان من عادات ولا تفخري بذلك، فهي عاداتهم وعليكٌ ألا تقلديها فلديك عاداتك وموروثاتك أنت أيضًا.

رحيل

- إذا كنتِ في زيارة، وأردتِ الرحيل وأوصلتك مضيفتك حيث الباب، فلا تطيلي الحديث معها عند الباب أو السلم.

- سلمي عليها واخرجي بسرعة، فليس هناك أثقل على النفس من التحدث أثناء الوداع في شئون كان يمكن أن تقال عند الرحيل.

رد

‏- إذا دعيتِ لحفلة وأردت أن تردي الجميل، فمن غير اللياقة أن ترديه بسرعة، بل انتظري أسبوعين أو ثلاثة أو شهرًا مثلًا.

‏- بالنسبة إلى الرسائل فيجب أن يكون الرد سريعًا، حتى لا يشعر الطرف الآخر بعدم أهميته لديك فضلًا عما يسببـه تأخـر الـرد من مشاغل.

ريجيم

‫ ‏- إذا دعيتِ لمائدة طعام أو حفل في فترة تمارسين فيها ريجيمـا فلا تلبي الدعوة، بل اعتذري بأي عذر بعيداً عن الريجيم. ‏

- هناك آداب وتقاليد للرياضة تجب مراعاتها إذا كنتِ ممن يمارسن الرياضة وفي مقدمتها ضبط الأعصاب، ومراعاة شعور المهزوم.

- ‏ إذا كنتِ متفرجة فيحسن ألا تتحيزي تحيـزًا يثيـر أحـد الطرفيـن، ولا تسخري من أحد.

-إذا كنـتِ مشجعة للعبة جماعيـة ككرة القـدم مثلا فتحلي بالروح الرياضية وراعي مشاعر المحيطين ممن يشجعون الفرق الأخرى. ‏