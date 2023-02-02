ابنة سامي العدل تحكي مواقف مؤثرة جمعت والديها: «كانت بتخدمه لآخر يوم في عمره»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حُب من نوع خاص جمعت بين الفنان الراحل سامي العدل وزوجته الفنانة نادية شكري، التي بدأت من اللقاء الأول لهما داخل المعهد، تقدم لطلبها للزواج لكن قُبل طلبه بالرفض من والدها، حتى استطاع إقناعه وتزوج منها، ولكن لم يُكتب لتلك الزيجة الاستمرار حتى انفصلا بعد 5 أعوام من الزواج وحب استمر كثيرا، لكن المودة والرحمة والصداقة ظلت قائمة بينهما حتى رافقته في لحظاته الأخيرة قبل وفاته.

اليوم 1 فبراير، يتزامن عيد ميلاد الفنانة نادية شكري، وروت ابنتها «رشا» سامي العدل لـ«الوطن»، كواليس العلاقة بين والديها، إذ قالت: «حكايتهم لطيفة جدًا، اتقابلوا في المعهد، وبابا كان شقي شوية، وده كان سبب لرفض جدي طلبه للزواج، لكن ماما كانت متمسكة بيه جدا وحاربت علشان تتجوزه، ولما انفصلوا فضلوا أصدقاء وكانت بتخدمه وتسانده لآخر يوم في عمره، عمر ما حد فيهم غلط في التاني وبابا أتوفى وهو بيحبها جدًا».

نادية شكري عن سامي العدل: جدع وطيب وكان بيشجعني

وكانت تحدثت الفنانة نادية شكري، خلال استضافتها في برنامج «الستات» عن كواليس زواجها من الفنان سامي العدل، إذ قالت: «انفصلنا بعد 5 سنين جواز، أنا اتجوزته وأنا طالبة في المعهد وخلفت رشا وأنا في سنة ثالثة وكنت عيلة وهي عيلة، وأحمد زكي كان بيتريق عليا طول الوقت علشان كنت حامل وكان شكلي صغير أوي ويقولي هتنزلي الزتونة دي أمتى، وكنت باخدها معايا في المعهد، يمكن لو كنت أكبر سنًا مكنتش انفصلت عنه».

«سامي العدل إنسان جميل جدا وطيب وجدع وكان بيشجعني كتير»، عبارة واصلت من خلالها الفنانة نادية شكري، الحديث عن كواليس زواجها وانفصالها عن الفنان سامي العدل، مضيفة: «أنا سايبة بيتي ومقيمة مع رشا بقالي سنين علشان بقعد مع بنتها حبيبة وبذاكرلها وبعمل كل حاجة، هو لما تعب في رمضان وكان متفق معاها ياخدنا ونروح نقعد في أوتيل، بس مكانش باين عليه التعب جامد، وقررنا إنه يقعد معانا في البيت ولغى موضوع الأوتيل وبعدها بدأ يتعب، كان حساس أوي وتعب جدا، قالي متكلميش حد لأنه مش عايز يقلق حد من إخواته».

الأيام الأخيرة لسامي العدل

وتابعت الفنانة نادية شكري، الحديث عن كواليس الأيام الأخيرة للفنان سامي العدل ووالد ابنتها، قائلة: «نقلناه المستشفى والساعة 1 الضهر بيكلمني هو ورشا قالي بقيت زي الفل وكنت محتاج أنام بس».

سبب انفصال سامي العدل ونادية شكري

«كنت غيورة جدا وهو شقي جدا»، عبارة استكملت من خلالها الفنانة نادية شكري، الحديث عن كواليس حياتها مع الفنان سامي العدل، مضيفة: «كنت بجبه أوي وصغيرة، كان بيعترف وبيعتذر ليا، لما كان بيهزر بشكل أوفر كنت بضايق».