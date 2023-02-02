طريقة عمل كعك الهيل والقرفة.. «حلوى شهية ولذيذة حضريها لأولادك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكعك من الحلوى التي تحب ربات المنزل تجهزيها لأطفالها في الإفطار والعشاء، وهي ملائمة أيضًا مع المشروبات مثل الشاي والقهوة والعصائر كونها سريعة التحضير، وخلط الكعك مع الهيل والقرفة يجعلها أكثر صحية، لما في الهيل «الحبهان» والقرفة من فوائد عديدة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» طريقة عمل كعك الهيل والقرفة على خُطى الشيف هالة بمذاق شهى ولذيذ ومغذٍ ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الهيل.

كعك الهيل والقرفة

المقادير:

- ثلاثة أكواب طحين.

- كوب حليب دافئ.

- كوب ونصف زبدة مذابة.

- ربع كوب سكر.

- ملعقة صغيرة خميرة فورية.

- ملعقة صغيرة هيل مطحون.

- ربع ملعقة صغيرة ملح.

للحشو:

- 3 ملاعق كبيرة سكر.

- ملعقتان قرفة بودرة.

- ملعقة صغيرة هيل بودرة.

لدهن الوجه:

- بيضة مخفوقة مع القليل من الفانيليا.

للتزيين:

- ملعقتان سمسم.

طريقة تحضير كعك الهيل والقرفة

- اخلطي الحليب والزبدة والخميرة.

- اتركي الخليط لمدة 10 دقائق حتى يتخمر.

- في وعاء آخر اخلطي الطحين والسكر والهيل «الحبهان» والملح.

- ضيفيهم بالتدريج مع استمرار العجن فوق الخليط السابق حتى نحصل على عجينة لينة لا تلتصق.

- اتركيها لمدة 1 ساعة.

- افردي العجينة مع رش الطحين حتى لا تلتصق، وادهني سطح العجينة بالزبدة.

- رشي خليط السكر والقرفة والهيل ثم اطويها من الطرفين على بعضها ومن ثم نقطعها شرائح.

- لفي كل شريحة وابرميها على بعضها.

- ضعيها في صينية على ورق زبدة ونغطيهم ونتركها جانبًا لمدة 30 دقيقة ليتضاعف الحجم.

- ادهني الوجه بالبيضة المخفوقة ورشي السمسم.

- ادخليها الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.

- اخرجيها من الفرن واسكبيها في طبق التقديم.

طريقة أخرى لكعك الهيل والقرفة

المقادير:

- خمس بيضات.

- ملعقتان فانيليا سائلة.

- ملعقة صغيرة فانيليا بودرة.

- ربع كوب حليب بودرة.

- كوب ونصف من الطحين.

- ملعقة صغيرة خل أبيض.

- ربع كوب زيت.

- نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.

- ملعقة قرفة.

- نصف ملعقة كبيرة حبة البركة.

طريقة عمل كعك الهيل والقرفة

- اخلطي البيض والفانيليا والخل والقرفة.

- اخلطي بسرعة كبيرة إلى أن يصبح الخليط فاتح اللون.

- قللي الخفق قليلًا وضيفي الزيت والحليب والطحين.

- اخلطي الخليط حتى يتجانس بشكل جيد.

- ضيفي الهيل وحبة البركة واخلطيهم.

- ضفي البيكينج بودرثمَّ قومي بعدها بخلط جميع المكونات بسرعة خفيفة.

- اغلقي الخلاط ودعيه لمدة عشر دقائق.

- سخني الفرن على درجة حرارة 180°.

- حضري الصينية وادهنيها بالزيت.

- رشي قليلًا من الطحين.

- ضيفي الخليط وبعدها قومي بإدخاله إلى الفرن لمدة تصل إلى 35 دقيقة تقريبًا.