فوائد لا تعد ولا تحصى للكزبرة.. تعالج التهابات القولون وتعزز الجهاز المناعي

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الكزبرة من التوابل التي تستخدمها ربات المنزل بشكل مستمر خلال الطهي لمذاقا الشهي، وربما لا تعلمن بعض النساء فوائدها المذهلة على صحة الجسد، إذ تؤثر على نمو وصحة القلب والدماغ والكبد والكلى وأنظمة الأوعية الدموية المسئول عنها الغدة الدرقية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» فوائد الكزبرة لتحسين صحة الغدة الدرقية بحسب موقع «Healthline» الخاص بالصحة، ومن خلال حديث آية سامي أخصائية التغذية العلاجية لـ«الوطن».

فوائد الكزبرة للغدة الدرقية

- تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات المفيدة للجسم.

- تحتوي الأوراق على كمية عالية من الخصائص المضادة للأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

- السبب الرئيسي للغدة الدرقية هو زيادة مستوى الكوليسترول الكلى بمساعدة الكزبرة يتم التحكم في الكوليسترول.

- تساعد على الحفاظ على هرمونات الغدة الدرقية.

- يمكن أن يساعد ماء بذور الكزبرة في إنقاص الوزن من خلال اتباع أسلوب حياة نشط وصحي وتناول طعام مفيد.

- الكزبرة تقلل من نسبة السكر في الدم عن طريق تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين.

فوائد الكزبرة للمناعة

- تعزز الكزبرة الحماية بالجهاز المناعي.

- تواجه الكزبرة الأمراض المناعية.

- تعمل على ضبط مستوى سكر الدم.

- تساعد الكزبرة الجافة على علاج التهابات القولون.

- تعد الكزبرة الجافة غذاء للبكتيريا المفيدة بالجسم.

الكزبرة مفيدة للجهاز الهضمي

- الكزبرة مفيدة لعملية الهضم.

- تقلل من الشعور بالغثيان.

- يمكن استخدام الكزبرة فاتح للشهية.

- تقلل الكزبرة من انتفاخ البطن.

طرق لتناول الكزبرة في المشروبات

شاي الكزبرة

- اغلي ملعقتين كبيرتين من بذور الكزبرة.

- ضعي في كوب الماء لمدة 10-15 دقيقة على نار هادئة.

- دعي الماء يستقر في درجة حرارة صالحة للشرب.

- صفيه ثم اشربيه على معدة فارغة في الصباح.

- يمكن إضافة العسل أو السكر.

طريقة ماء الكزبرة

- انقعي بذور الكزبرة لبضع دقائق قبل غليها للحصول على أقصى فائدة.

- انقعي كمية من ورق الكزبرة في الماء طوال الليل.

- اشربيه في صباح اليوم التالي على معدة فارغة.

- يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو الينسون أو أية أعشاب أخرى تفضلينها.