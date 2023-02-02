دروس رياضة بـ5 جنيهات لطلبة الإعدادية من «عادل»: نحاول التخفيف على الأهالي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أعلم أخي العزيز إنك إذا وضعك الله في مكان تستطيع خلاله أن تُيسر على الناس فيسر، فإنك والله لا تعلم ما تفعل بك دعوة صادقة من أحدهم..» بتلك الكلمات اختتم مُدرس الرياضيات عادل الجلداوي رسالته التي طالب فيها بالتهاون مع الناس التي تعاني من ظروف مادية صعبة، خلال مبادرة أطلقها في محافظة المنيا لتخفيض سعر حصة الدروس الخصوصية، والتي لا يهدف بها «المنيا» فقط بل الجميع من خارج المحافظة أيضا، وهو من أنواع الخير الذي يرده الله أضعاف، ذلك خلال نشر التعاون والتكاتف بين الناس، ولاقت الرسالة استحسان الناس عندما انتشرت في الساعات الأخيرة بين رواد التواصل الاجتماعي.

هدف مبادرة «الجلداوي» للتخفيف على الأهالي

لم يكن مدرس الرياضيات عادل الجلداوي يعلم أن رسالته التي أطلق بها مبادرة تخفيض سعر حصة الدروس الخصوصية لمبلغ زهيد ستلاقي انتشارا واسعا عبر «السوشيال ميديا»، ولم يكن هدفها التخفيف عن العبء الذي تتحمله الأهالي من الإنفاق على المدارس والدروس وغيرها، لكنه كان يقصد بها التعاون والمساعدة بأقل القليل.

قال عادل الجلداوي لـ«هن»:«المبادرة دي في الأول كان الهدف منها إن الناس كلها تحاول إن استطاعت أن تساعد بأي شيء، مش لازم يكون مدرس زي الدكتور والمحامي، أي صاحب مهنة».

مساعدة السوشيال ميديا في نشر المبادرة

خلال ورقة بيضاء كتب عادل الجلداوي الذي يعمل مدرسا في مدرسة مبارك منصور الإعدادية بنات قرية هور مركز ملوى بمحافظة المنيا: «قررت أعمل مبادرة وابدأ بيها بنفسي وفي بداية الترم الثاني هرخص سعر الحصة إلى 5 جنيهات، عشان أساعد الأهالي».

وبعد انتشارها وردود الفعل الإيجابية ودعوات الناس، قال «الجلداوي»: «بحكم إن عندي متابعين كتير على الصفحة بتاعتي حبيت اعمل المبادرة دي بس طبعا عشان الناس تتشجع لحاجة زي كده كان لازم أبدأ بنفسى وقولت هرخص الحصة إلى خمسة جنية، هو فعلا الموضوع ده انتشر جدا والفكرة لقيت استحسان من الناس».