الامارات | العثور على ثعبان ضخم في حفرة أثناء مباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ بعض لاعبو رياضة الغولف بثعبان ضخم يبلغ طوله 4 أقدام في ملعب بمدينة سيدني، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعبون صدموا من وجود الثعبان يختبئ في حفرة بملعب الغولف في" The Coast Golf and Recreation Club".

وقالت "ديلي ميل" إن الثعبان الذي يبلغ طوله أربعة أقدام كان أسود ذو بطن أحمر سام.

وقال أحد ممثلي نادي الغولف إن الثعبان كان يبحث عن ملجأ من حرارة الصيف الحارقة ثم انتقل في النهاية إلى الحفرة.