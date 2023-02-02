5 زيوت أساسية احرصي عليها في روتينك اليومي للعناية بالبشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ترطيب البشرة والحفاظ عليها نضرة بشكل مستمر، خاصة خلال فصل الشتاء، أمر يشغل بال العديد من السيدات والفتيات، وهو ما يلزم استخدام المرطبات ومستحضرات التجميل التي تختلف حسب نوع البشرة، لكن هناك بعض الزيوت التي يوصي بها خبراء العناية بالبشرة لترطيب الجلد بصورة فعالة.

وقدمت مجلة glamourmagazine الأمريكية، المختصة بشؤون التجميل، مجموعة من أبرز الزيوت التي يوصي خبراء التجميل باستخدامها في الروتين اليومي للعناية بالبشرة، والتي يجب الحرص على وضعها بصورة مستمرة.

1- زيت اللافندر الأساسي

يعد زيت اللافندر من الزيوت العطرية التي تغذي البشرة بصورة فعالة، كما أنه ملطف ومرطب قوي لها، لذلك ينصح باستخدامه عند العناية بالبشرة.

2- زيت اللبان العطري

يعد اللبان العطري من المواد المهمة في صناعة مستحضرات التجميل، باعتباره مضادًا رائعًا لعلامات تقدم سن البشرة؛ إذ أنه يعمل على شد الجلد والحفاظ عليه في أفضل حالاته.

3- زيت إكليل الجبل العطري

بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية، فإن زيت إكليل الجبل العطري من الزيوت التي تساعد على نعومة البشرة ونضارتها.

4- زيت خشب الصندل العطري

يعد هذا الزيت من الزيوت المنشطة للبشرة، إلى جانب ملمسه الناعم عليها ورائحته الخشبية المميزة.

5- زيت البابونج الروماني

يهدىء زيت البابونج الروماني الجلد الملتهب، لذلك فإنه يساهم في التخلص من التهابات ومشكلات البشرة خاصة الجافة.