طريقة عمل بيوريه القرع بالفراولة لطفلك.. «اهرسيهم على حسب عمره»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تفرح الأمهات الجدد عندما يبدأ طفلهن في تناوله للأطعمة، وتحتار إحداهن في كيفية عمل وجبات مشبعة ومغذية له، لكن من المتعارف عليه هو تناول الأكل المهروس لسهولة بلعه، لأن الأطفال في شهورهم الأولى يكونوا بدون أسنان وغير قادرين على مضغ الطعام مثلنا.

وتحرص كل أم على إطعام طفلها الخضراوات المهروسة، لكنها تجد نفسها تنحصر في شكل معين من الخضراوات كالجزر والبطاطس المهروسين، ولحرصنا على رضيعك وتنوع ما يأكله سنوفر لكي في هذا الموضوع طريقة عمل بيوريه القرع بالفراولة له، حسب طريقة الشيف، أميرة شنب، في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل بيوريه القرع بالفراولة

لعمل بيوريه القرع بالفراولة ستحتاجين إلى:

بيوريه قرع عسل ملسوق

بيوريه بنجر مسلوق

فراولة

لبن

طريقة تحضير بيوريه القرع بالفراولة

أحضري الكبة وضعي فيها بيوريه القرع المسلوق مع البنجر وقطع الفراولة واللبن، بعد ذلك افرمي المكونات حتى يصبح قوامها ناعم ويتمازجو، اختاري نسبة النعومة حسب عمر طفلك ومقدرته على المضغ، وبعد الانتهاء قدميه في طبق غويط ملون ليجذب طفلك إلى تناوله.

وأشارت الشيف إلى أنه يمكن استبدال اللبن بالزبادي أو اللبن الصناعي أو لبن الأم.