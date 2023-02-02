10 نصائح للأمهات للتغلب على وزن الأطفال الزائد..«امنعي الأكل أمام التلفزيون»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأطفال في سن صغير من الزيادة في الوزن بشكل كبير، والتي قد تصل إلى الإصابة بالسمنة المفرطة، حتى لا يستطع الطفل أداء أبسط الوظائف كباقي أقرانه، من بينها صعود الدرج أو ارتداء ملابسه بأريحية أو ربط الحذاء الخاص به، بخلاف التعرض للمشكلات الصحية المختلفة كمشاكل في التنفس وعضلة القلب والشعور بالنهجان أغلب الوقت، دون بذل مجهود زائد عن الحد، ما يجعل الأمهات يحاولن البحث عن الطرق التي تساعد على تخفيف وزن الأطفال، والظهور بجسد وقوام ممشوق خاصة للفتيات الصغار.

نصائح للتخلص من السمنة

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح لعلاج السمنة والوزن الزائد عند الأطفال، الذي يعاني منه البعض ويؤرق حياتهم، كالتالي:

- تغيير السلوك الغذائي للطفل لسلوك غذائي صحي.

- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل.

- تقليل تناول المقرمشات.

- تقليل تناول العصائر المعلبة.

- تقليل تناول الحلوى.

- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهه بديلًا صحيًا عن الحلوى.

- تجنب تناول الطعام أمام التلفزيون.

- الاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار.

- تحديد وقت لمشاهدة التلفزيون واستخدام الهواتف الذكية.

- تنظيم مواعيد النوم، والنوم لفترة كافية.

أسباب السمنة عند الأطفال

من جهتها، تحدثت مروة محمود، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، لـ«هُن»، عن أسباب السمنة لدى الأطفال، قائلة: «يمكن أن تكون السمنة وزيادة الوزن عن الحد عند الأطفال بسبب عوامل وراثية وهرمونية، فضلا عن عدم ممارسة الرياضة باستمرار، مع تناول الأطعمة والوجبات السريعة التي تزيد من الوزن، بخلاف تعرض أحد الأطفال للسمنة بسبب الجينات التي ورثها عن أحد الأبوين، كما أن من أكثر العوامل التي تزيد من الخطورة هو تناول الطعام أمام التلفزيون والشاشات طوال الوقت، ما يجعل الطفل ينسى نفسه ويتناول كميات كبيرة».