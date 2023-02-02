اعرفي موعد عيد الحب 2023.. «له أكثر من يوم وطريقة احتفال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نوفمبر شهر الوقوع في الحُب وفبراير شهر الاحتفال به، كما يُقال، وترتبط المقولة بمواعيد الاحتفال بعيد الحب سواء في العالم أو بالتحديد في مصر، لذلك يتساءل الكثير حول متى عيد الحب، إذ أنه الوقت الذي يتهادى فيه الأصدقاء والأزواج وحتى الإخوة الهدايا تعبيراً عن حبهم لبعضهم البعض، وتزداد فيه الخروجات والاحتفال باللون الأحمر شعار المحبة في العالم كما أن لذلك اليوم قصة يتذكرها الآلاف من المحتفلين حول العالم في يوم الاحتفال من كل عام، وفقاً لموقع GiftaLove.

موعد عيد الحب 2023

بالنسبة لموعد عيد الحب 2023، يحتفل العالم في كل عام بدايةً من شهر فبراير بعيد الحُب الذي يبدأ تحديداً في الـ14 من ثاني شهور العام، ويُعرف أيضًا في دول الاتحاد الأوروبي باسم عيد القديس فالنتين، وهو ليس احتفالاً بيوم واحد لكنه حدث احتفالي يستمر لمدة أسبوع يحتفل الأحباء كل يوم بهدايا ورسائل خاصة، يرسل الناس فيه الهدايا والورود المكتوب عليها عبارات الحب والامتنان إلى شركائهم وأصدقائهم وعائلاتهم وأقاربهم للتعبير عن حبهم وعاطفتهم.

أما بالنسبة للمصريين فهم يحتفلون بعيد الحب يومين في العام، وهو يوم 4 نوفمبر، ويوم 14 فبراير يتبادلون فيه الهدايا وزيارات الأصدقاء والمخطوبين لبعضهم البعض.

أسبوع من الاحتفالات بعيد الحب

بالنسبة لموعد عيد الحب 2023 فهو يختلف في الدول الأوروبية عن العربية، إذ يستمر لمدة أسبوع لكل يوم مناسبة أو هدية مميزة، يتم الاحتفال به بصحبة الأحباء مثل الشركاء والأزواج والآباء والأشقاء والأصدقاء وغيرهم من الأشخاص المميزين الذين نحبهم، ليس فقط من أجل العاطفة والرومانسية، في هذا اليوم يحتفل الناس أيضًا بمشاعر أخرى مثل الاحترام والإعجاب، كما يتم تبادل الزهور والشوكولاتة والدمى وغيرها من الهدايا الخاصة والقيمة.

قائمة أسبوع عيد الحب 2023

يوم الورد، في 7 فبراير، يوم الزيارات والهدايا 8 فبراير، يوم الشوكولاته، 9 فبراير يوم الوعد11 فبراير، يوم العناق 12 فبراير، يستمر الاحتفال طوال الأسبوع حتى يوم الاحتفال بعيد الحب 14 فبراير، بحسب موقع GiftaLove.