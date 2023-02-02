الامارات | موسيقى شرطة أبوظبي تجتذب زوّار مهرجان الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مهرجان الشيخ زايد بشكل يومي عروض الموسيقى التراثية العسكرية التي تقدمها فرقة موسيقى شرطة أبوظبي، ضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى 18 مارس المقبل في منطقة الوثبة بأبوظبي. وتلقى العروض التراثية العسكرية، التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: عروض عسكرية وتراثية ووترية، تفاعلاً كبيراً من زوار المهرجان، الذين يستمتعون بتنوّع فنونها.

واهتمت الفرقة بتقديم عروض تراثية وموسيقية تحث على الولاء والانتماء للوطن، إلى جانب أداء أشعار للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكذلك بعض الأغنيات الشهيرة لفناني الإمارات.

وقال رئيس قسم موسيقى شرطة أبوظبي المقدم راشد خصيف عبيد الوحشي «نشارك كل عام في هذا الحدث الثقافي التراثي الذي يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، المغفور له الشيخ زايد؛ إذ تتخذ الفرق العسكرية والحربية من المهرجان منصة لتقدم بعض الموروثات القديمة وفنوناً حماسية وتراثية أصيلة».

وأضاف «نقدم عروضاً احترافية تعطي رونقاً خاصاً للضيوف الذين يستمتعون بها بشكل يومي، وتنقسم فرقة موسيقى شرطة أبوظبي إلى مجموعة القرب والفرقة النحاسية والفرقة الوترية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في إدارة المراسم، وجميعها تؤدي أنواعاً مختلفة باستخدام الآلات الموسيقية النحاسية وآلات القرب والآلات الوترية، إلى جانب تقديم معزوفات عالمية شهيرة؛ خصوصاً أن المهرجان يتوافد إليه جمهور من أنحاء العالم، ما يوجب على الفرق أن تلبي جميع الأذواق».