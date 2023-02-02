الامارات | جديد مدينة إكسبو دبي.. «قصص أمم» تخلد لحظات ملهمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدينة إكسبو دبي، أمس، عن أجنحة «قصص أمم» الثلاثة التي تتوزع على مناطق: الفرص والتنقل والاستدامة، وتضم معروضات ومقتنيات من مشاركات الدول في «إكسبو 2020 دبي» ضمن رحلة تسرد قصة ملهمة عن اجتماع العالم في الحدث الدولي، وتطلعه نحو صنع مستقبل أفضل للجميع في تجربة تفاعلية مميزة تجمع الفائدة والمعرفة بالمتعة والترفيه.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، الذي افتتح الأجنحة الجديدة بحضور وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي: «جمع (إكسبو 2020 دبي) دول العالم معاً، إذ احتفلت بثقافاتها وأفكارها وابتكاراتها وتبادلت الخبرات والإنجازات. ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، كان لكل بلد جناح مستقل، ما أتاح لكل دولة فرصة مشاركة تجاربها الفريدة مع ملايين الزوار، لتقدم تصوراً جديداً عنها وتعرف بماضيها وحاضرها ورؤاها المستقبلية، وتلهم الزوار للعمل لبناء مستقبل أفضل».

وأضاف «تهدف أجنحة قصص أمم ومعروضاتها ومحتوياتها لتكريم أكثر من 200 دولة ومنظمة شاركت في (إكسبو 2020 دبي)، والتذكير ببعض اللحظات المميزة من الحدث الدولي الفريد، وتقدم قصة تحكي عن إنسانيتنا المشتركة عبر موضوعات متعددة، وتشيد بقوة التعاون والعمل المشترك».

في منطقة الفرص، موضوع جناح «قصص أمم» هو «لحظتنا في الزمن»، ويعرض تصميم البشر وعزيمتهم، وتعاطفهم مع بعضهم، وكيف اجتمع العالم في «إكسبو» للعمل معاً نحو مستقبل أفضل حافل بالفرص للجميع.

بينما يتجسد «عالمنا الرائع» في جناح «قصص أمم» بمنطقة التنقل ويبرز سعي البشرية الدؤوب للتميز.

وفي منطقة الاستدامة، يظهر جناح «قصص أمم» موضوع «خيالنا اللانهائي» ليضيء على علاقة الإنسان بالطبيعة.

وتُعطي أجنحة قصص أمم لمحة عن شعوب العالم، وتسلط المزيد من الضوء على ثقافاتها وحضاراتها، وتبدأ كل رحلة بفيلم يعرض قصة الجناح والطرق التي أسهمت بها الدول المشاركة فيه، ويمكن للزوار اختيار الذهاب في رحلة منظمة مسبقاً أو التجول ببساطة والتفاعل مع المعارض واستكشاف المناطق المحيطة، وتشمل العناصر المعروضة أعمالاً فنية وتحفاً وآلات موسيقية وتذكارات ومنسوجات وملابس وأصولاً رقمية.

نهيان بن مبارك:

«(إكسبو 2020 دبي) جمع دول العالم معاً، إذ احتفلت بثقافاتها وأفكارها وابتكاراتها وتبادلت الخبرات والإنجازات».

فرصة للزوار

قال المدير التنفيذي لمدينة إكسبو دبي، نجيب آل علي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «أجنحة قصص أمم تقدم للزوار فرصة التعرف إلى حكايا الدول التي حضرت في الحدث العالمي الذي استضافته دبي على مدى ستة أشهر، حيث شاركت بإحدى القطع المميزة التي عرضت في جناحها خلال مشاركتها بإكسبو 2020 بدبي»

وأضاف: «الفكرة الأساسية من هذه الأجنحة الثلاثة ومعارضها هي إعادة عرض قصص الدول التي شاركت في (إكسبو 2020 دبي)، حيث إنها بمثابة إرث يجب الحفاظ عليه».

إرث.. ومواعيد

تُجسد أجنحة «قصص أمم» إرث «إكسبو 2020 دبي»، وتتوزع في مناطق الفرص والتنقل والاستدامة، ويضم كل جناح منها مقتنيات من دول شاركت في المنطقة ذاتها، ويبلغ سعر تذكرة دخول الأجنحة الثلاثة 50 درهماً، وهي صالحة ليوم واحد، والدخول مجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، ويمكن زيارة الأجنحة الثلاثة أيضاً بالتذكرة المميزة التي يبلع ثمنها 120 درهماً، والتي تتيح لحامليها أيضاً زيارة أجنحة الرؤية والمرأة وتيرّا وألِف. وتستقبل جميع الأجنحة الزوار يومياً من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً.

«لحظتنا في الزمن» يعرض تصميم البشر وعزيمتهم، وتعاطفهم مع بعضهم، وكيف اجتمع العالم في «إكسبو» للعمل معاً نحو مستقبل أفضل.