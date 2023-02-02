الامارات | «بيزات» أحمد زين يفتتح الموسم السينمائي الإماراتي في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بفيلم «بيزات» للمخرج أحمد زين، يستهل الإنتاج السينمائي الإماراتي حضوره في عام 2023، إذ تستقبل، اليوم، دور العرض المحلية الفيلم الذي أقيم العرض الخاص له الليلة قبل الماضية في «فوكس سينما بمردف سيتي» بدبي، بحضور فريق عمل الفيلم وعدد كبير من صنّاع الأفلام في الإمارات، الذين أكدوا أهمية عودة النشاط إلى المشهد السينمائي بالإمارات وتوالي الأعمال والعروض في الفترة المقبلة.

وأعرب المخرج الإماراتي أحمد زين، لـ««الإمارات اليوم»، عن سعادته باستقبال الجمهور للفيلم خلال العرض الخاص، متوقعاً أن يستطيع «بيزات» أن ينافس بقوة على شباك التذاكر بدور العرض، خصوصاً أنه يجمع بين الكوميديا والأكشن والمغامرات.

الأقرب للجمهور

وأوضح زين أن «أحداث الفيلم، الذي كتب قصته أيضاً، تدور حول عدد من الأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق الثراء بصرف النظر عن الطريقة، فيفكرون في تنفيذ خطة لسرقة محل مجوهرات، ما يعرّضهم لسلسلة من المواقف الكوميدية، ليكتشفوا في النهاية أن السعادة وراحة البال لا تأتي بالمال أو البيزات». ويشارك في بطولة الفيلم كل من: عمر الملا ومحمد العلوي وإبراهيم المريسي ومحمد الكندي ونور أحمد وعهود النويس وزايد العبيدلي وحسن العبيدلي، وهو من إنتاج «ياريكس للإنتاج الفني».

ولفت صاحب أفلام «مزرعة يدو» و«العم ناجي» وغيرهما، إلى أن الاتجاه نحو الطابع الكوميدي في كثير من أفلامه يرجع إلى أن هذا اللون هو الأقرب إلى مزاج الجمهور الإماراتي والعربي، منوهاً بأنه كذلك قدم أفلاماً درامية أو «أفلام مهرجانات»، كما يطلق عليها، إلى جانب أفلام العرض التجاري، كما ذكر أن «هذه النوعية من الأفلام ليست بعيدة عن اهتمامه وخططه المستقبلية».

مع المواهب

وكشف زين أن تصوير فيلم «بيزات» استغرق 20 يوماً بين دبي وعجمان، معرباً عن شكره لوزارة الداخلية والمنطقة الإعلامية في عجمان، لما شهده من تعاون في تسهيل التصوير.

ونوّه بأنه في هذا الفيلم واصل التعاون مع المواهب الشابة من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، وهو النهج الذي بدأه في أفلامه السابقة، ولكن شهد الفيلم الجديد مشاركة فنانين سبق وقدموا أعمالاً فنية مختلفة، مثل عمر الملا ومحمد العلوي، معتبراً أن تبني المواهب من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أو «نجوم السوشيال ميديا»، كما يطلق عليهم، يسهم بشكل واضح في رفد الساحة الفنية في الإمارات بكوادر فنية جديدة تتمتع بحضور وقبول، وهو ما يجعلها قريبة من الجمهور. وشدّد على أن اختيار المواهب التي يقدمها في أفلامه يتم بناءً على معايير معينة، أهمها تمتع الشخص بالموهبة والجدية في العمل، ولا يرتبط بعدد المتابعين لحساباته بمواقع التواصل.

مزيد من النشاط

عبّر المخرج أحمد زين عن تفاؤله بعودة الإنتاج السينمائي الإماراتي في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تأثير جائحة «كورونا» على ميدان الفن السابع تراجع، إذ شهد العام الماضي طرح أفلام محلية للعرض، ومن المتوقع أن يشهد 2023 مزيداً من النشاط والإنتاج.

أحمد زين:

«اختيار مواهب (السوشيال ميديا) التي أقدمها في أفلامي تكون بناءً على معايير معينة، أهمها التمتع بالموهبة والجدية في العمل، ولا ترتبط بعدد المتابعين لحسابات الشخص».

20

يوماً استغرقها تصوير فيلم «بيزات» بين دبي وعجمان.