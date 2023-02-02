الامارات | «ذا ريج» في حديقة أم الإمارات لـ 4 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم في حديقة أم الإمارات بأبوظبي فعاليات مهرجان «ذا ريج»، الذي يستمر حتى الخامس من الشهر الجاري، ويشتمل على أحدث الاتجاهات في الحياة العصرية والموسيقى والترفيه والأزياء، بالإضافة إلى الأطباق الشهية من أنحاء المنطقة.

كما يقدّم المهرجان لزوّاره برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المتنوعة طوال أربعة أيام، يمكن للزوّار خلالها الاستمتاع بتجارب مميزة، بمشاركة 50 متجراً للتجزئة، و30 محلاً للمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية تشمل عروض الأزياء، وألعاباً، وحفلات موسيقية حية.

ومن أبرز الفعاليات العائلية الأخرى التي تحتضنها الوجهة «سوق الحديقة»، الذي يُعد ملتقى مجتمعياً لقضاء يوم عائلي مملوء بالفرح والمرح، والتسوق والترفيه، والاطلاع على فنون وحرف يدوية.