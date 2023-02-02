الامارات | «القافلة الوردية» ترفع شعار «بك نستمر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بعد غدٍ الدورة الـ11 من مسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» المعنية بالتوعية حول سرطان الثدي، وتقديم الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عنه، والتي ترفع هذا العام شعار: «بك نستمر» الذي يجسد القوة والطاقة الإيجابية التي تستمدها المسيرة من كل فرد من أفراد المجتمع ممن يشاركون في دعم جهودها لرفع الوعي، وتقديم الفحوص الطبية المجانية، ودعم جهود مكافحة سرطان الثدي.

ويسلط الشعار الضوء على دور الدعم المجتمعي في النجاح الذي تشهده مسيرة الفرسان، ويحتفي بشجاعة المرضى الذين يشكلون جزءاً مهماً من المجتمع ويثبتون في مواجهة السرطان بكل عزيمة ولا يستسلمون للتحديات التي تواجههم.