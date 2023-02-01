أول تعليق من سائق «إسعاف» أنقذ حياة أم وابنتها في لحظة.. ولادة على الطريق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على غرار مشهد ولادة إيمي سمير غانم على الطريق في فيلم «تيتة رهيبة»، نجح رجلان بمحافظة بني سويف، في إنقاذ حالة سيدة بعد أن جاءتها آلام المخاض على الطريق السريع، وتمكنا بإخلاص تام من توليدها واستقبال مولودتها في حالة صحية جيدة، وهو ما تمت الإشادة به عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إنقاذ السيدة وتوليدها في بني سويف

خلال حديثه لـ«هن»، كشف أحمد بغدادي، أخصائي قيادة سيارات إسعاف طبية مجهزة، وأحد المشاركين في إنقاذ حالة الأم ومولودتها، مع زميله المدعو مسعود صالح أحمد، ويعمل مسعفا طبيا، عن تفاصيل إنقاذهما للسيدة بعد أن تعرضت للحظات المخاض في وسط الطريق.

البداية جاءت بعد تلقي الوحدة الصحية بطريق سنور ببني سويف، بولادة سيدة مع ضرورة نقلها للمستشفى التخصصي بالمدينة ذاتها لإدخالها العمليات على الفور، وإجراء عملية الولادة لها، «جاتلنا حالة قالت أنا محتاجة أروح المستشفى عشان هوضع، فعملنا الفحوصات ليها وهي في العربية وبلغنا العمليات إن دي حالة ولادة».

سرعة التعامل مع الحالة الخاصة بالأم، أمر نجح فيه «أحمد» زميله «مسعود» المسعف، وذلك لحصولهما على العديد من الدورات التدريبية الخاصة بالتعامل مع كافة الحالات المرضية الحرجة، إذ قاما بالتوجه بالسيدة إلى المستشفى، لكن لحظة وضعها كانت أسرع من وصولها للمستشفى، «بناخد دورات طبية باستمرار إزاي نتعامل مع جميع الحالات المرضية، والدورات دي بتخلينا على طول على وضع استعداد».

النجاح في إنقاذ الأم وجنينها

الإسعافات الأولية اللازمة مع إجراء الفحوصات الخاصة بعملية الولادة، قاما بها المسعف ومختص قيادة السيارة، وعندما أدركوا ضرورة توليد الأم، قاما بوقف السيارة على جانب الطريق، وبدأوا في توليدها بالفعل، «أثناء السير حسينا إن في طلقات ولادة والجنين بدأ ينزل، ركنا عربية الإسعاف ونزلت أنا وزميلي واتعاملنا معاها، وتابعنا العمليات الحيوية للأم والطفلة، ونضفنا الطفلة في 3 ثوان ولبسناها، وبجرد وصولنا المستشفى الإدارة شكرتنا بشدة وكمان أهل الست والطفلة».