نصائح لتجنب التسمم الغذائي خلال الرحلات.. «اطبخي الأكل كويس» 

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال الإجازات القصيرة ما بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني تزداد رحلات السفر التي تقرر فيها الأمهات الذهاب إلى أماكن مختلفة مع أطفالهن وقد تكون المسافة كبيرة لذلك يلجأن إلى تناول وجبات سريعة أو تجهيز وجبات في المنزل والاعتماد عليها خلال السفر والذي تكثر فيه حالات التسمم الغذائي نتيجة تراكم البكتريا على الطعام خاصةً النيء، لذلك هناك مجموعة من النصائح لتجنب التسمم الغذائي خلال تلك الفترة والتي منها استخدام أدوات طهي نظيفة والحرص على غسل الخضروات، وفقاً لموقع CNN.

نصائح لتفادي التسمم الغذائي خلال الرحلات

في الإجازات القصيرة أو حتى إجازات نهاية الأسبوع تقرر بعض العائلات السفر الذي قد يتعرضون فيه للتسمم الغذائي خلال رحلاتهم البرية، لذلك يجب الاعتماد على النصائح التالية للاستمتاع بإجازة ممتعة وأكلات صحية.

يجب استخدام أدوات مطبخ نظيفه خلال رحلتك، والتأكد من الطعام الذي تاخذينه معك مطهيّ بشكل كافِ لأنها أكثر عرضة للتلوث، مثل اللحوم، الدواجن، المأكولات البحرية، البيض والحليب المبستر لابد من التأكد من طبخهم بشكل جيد.

أثناء السفر لابد غسل الفواكه والخضروات بشكل جيد، وعدم تناول وجبات الطعام الدسمة والدهنية، بالإضافة إلى ملء خزان من الماء الصحي والنظيف وعدم الاعتماد على المياه الخارجية.

نصائح أخرى لتجنب التسمم الغذائي

خلال السفر لرحلات برية طويلة يجب عليكِ الحذر من منتجات الألبان، ذلك لأنها برغم من فوائدها قد تسبب المرض والتسمم الغذائي، لانها قد تكون بيئة خصبة للبكتريا في الأماكن البعيدة، لذلك تأكدي من غليان الحليب إذا أردتِ تناوله مع القهوة.

بالإضافة للنصائح السابقة اختاري المطاعم المزدحمة التي يذهب إليها السكان المحليين، واستمرار غسل اليدين طوال الرحلة، كما يفضل الاستعانة بمعقمات اليدين في حالة عدم القدرة على غسل اليدين في بعض الأحيان، لتجنب البكتيريا والجراثيم التي قد تسبب الإصابة بالتسمم الغذائي عند تناول الطعام.

الأطعمة التي تسبب التسمم الغذائي

في حديث سابق لـ «هن» قال الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية والسمنة ان الأكلات السريعة في المطاعم الملوثة التي تترك الطعام عرضة لتجمع البكتيريا عليها مثل الفول والكشري أو بالتحديد صلصة الكشري المسبكة وتترك فترات طويلة دون حفظها من الأسباب التي تؤدي إلى التسمم الغذائي، قال: «أكثر الحالات اللي بيحصلها تسمم بسبب الكشري لأن الصلصة بتكون متسبكة ومتروكة بره فترات طويلة، بمجرد ما الأكل يتغير ريحته لازم يترمى فورا لأن البكتيريا بتكون وصلت ليه، في مطاعم كل ما بتاكل فيها بتتعب ويجيلك إسهال ده بسبب إن البكتيريا مستوطنة هناك في كل حاجة زي المياه وأدوات الطبخ وغيرها».