3 طرق فعالة لعلاج جفاف اليدين في الشتاء.. واظبي عليها بشكل يومي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

جفاف اليدين في الشتاء أزمة تواجهها العديد من السيدات، وهي التي قد تسبب شعورا بالانزعاج الشديد، خاصة مع الخروج في العديد من الأماكن والمناسبات خارج المنزل، والتي قد تدفع بعض من النساء إلى البحث عن وسائل لترطيب اليدين والبشرة بشكل عام.

ولمواجهة مشكلة جفاف اليدين، يمكن علاجها بالعديد من الوسائل البسيطة داخل المنزل، التي نستعرضها لكِ.

طرق علاج جفاف اليدين في الشتاء

وقدم موقع webmd العالمي مجموعة من طرق علاج جفاف اليدين في الشتاء، والتي يمكنك اتباعها بشكل يومي كروتين ثابت في المنزل، والتي من بينها:

1- اختيار المرطب المناسب

ستجدين العديد من كريمات اليدين ومستحضرات التجميل التي تساهم في ترطيب الجسم، لكن لمواجهة جفاف اليدين في الشتاء، يمكنك اختيار المرطب المناسب لكي ولبشرتك، حتى يأتي بنتيجة فعالة.

2- الغسيل الصحيح لليدين

لحماية يديكي من الجفاف، اختاري صابونا مناسبا لبشرتك لغسلهما، مع استخدام الماء الدافئ وليس الساخن، ومن ثم جففي يديك بوضع المرطب الخاص بكي على الفور، وإذا كانت يديك جافة بشدة أو كنتي تغسلينها أكثر من 10 مرات في اليوم، فيمكنك استخدام جل أو مناديل معقمة لليدين، بين كل مرة تقومي فيها بغسل يديكي بالماء والصابون.

3- ارتداء القفازات

إذا كنتي ستتعرضين للهواء الطلق بشكل كبير، يجب عليكي ارتداء قفازات خاصة عند التعرض لأشعة الشمس، وبعد خلعه قومي بغسل يديكي جيدًا، ومن ثم ضعي المرطب المناسب لكي عدة مرات خلال اليوم.