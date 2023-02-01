وصفات لأكلات شتوية منخفضة السعرات الحرارية.. مصدر للطاقة والدفء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عند انخفاض درجات الحرارة والشعور بالطقس البارد، تلجأ العديد من ربات البيوت إلى إعداد الوجبات الغذائية الصحية التي تمنح الشعور بالدفء والطاقة المطلوبين لأفراد أسرهن خاصة من الصغار، مع الحرص على الحد من زيادة السعرات الحرارية المقدمة.

وخلال السطور التالية، نقدم قائمة بأبرز الوجبات الصحية قليلة السعرات الحرارية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في الطقس البارد، حسب ما قدمت الشيف سالي فؤاد، في وصفاتها ببرنامج «حلو وحادق»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

1- محشي الكرنب الصحي

• المقادير

- كوب من عصير الطماطم.

- ورق كرنب مسلوق.

- ملعقة كبيرة من الزيت.

- بصلة مفرومة كبيرة.

- حزمة كزبرة مفرومة.

- كوب جزر مبشور.

- كوب من الكوسة المبشورة.

- لحمة مفرومة معصجة.

- ملح.

- فلفل.

- كزبرة جافة.

- رشة من القرفة.

- حزمة من الشبت المفروم.

- حزمة بقدونس.

- ملعقة صغيرة من الكركم.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- مرقة خالية الدسم.

• طريقة تحضير محشي الكرنب

- ضعي الزيت داخل الحلة، ثم ضيفي البصل إليه حتى يتحول لونه للأصفر.

- ضيفي عصير الطماطم داخل الوعاء حتى يغلي، ومن ثم ضيفي الملح والفلفل وارفعيه من على النار.

- امزجي كافة المقادير سويًا، وضعي الحشو داخل الكرنب، ثم اتركي على النار حتى ينضج تمامًا.

2- طريقة عمل العدس بالشعرية

• المقادير:

- نصف كيلو عدس أصفر.

- كوب من الشعرية.

- بصلة مفرومة.

- بصلة متوسطة الحجم.

- جزر مبشور.

- طماطم متوسطة مقطعة.

- فصوص ثوم.

- زيت أو سمنة حسب الرغبة.

- ملح .

- فلفل أسود.

- كمون.

- ماء مغلي.

- خبز.

• طريقة تحضير العدس بالشعرية

- ضعي ملعقة من الزيت داخل وعاء، وسخنيها على النار.

- ثم يُضاف الثوم المفروم وشوحيه على النار حتى يتغير لونه ويصبح ذهبيًا.

- فيما بعد يُضاف العدس بعد غسله وتصفيته مع الطماطم والبصل.

- قلبي جميع المكونات معًا حتى يتجانسوا تماما.

- في الخطوة التالية ضيفي كمية من الماء المغلي على المكونات السابقة، حتى تُغطى تمامًا.

- قومي بتغطية الوعاء واتركيه على نار متوسطة الحرارة حتى يغلي وتنضج المكونات.

- بعدما يُسوى العدس وكافة المكونات، قومي برفع الخليط من على النار واضربيه حتى يصبح سائلًا.

- في إناء آخر ضعي الزيت على النار وسخنيه.

- بعد ذلك ضيفي البصل المفروم إلى الزيت وشوحيه على النار حتى يصبح ذهبي اللون تمامًا.

- تضاف الشعرية وتُقلب في البصل حتى يتغير لونها، ومن ثم ضيفي العدس إليهم.

- ضعي البهارات من وقلبي جميع المكونات معًا.

- ارفعي خليط شوربة العدس بالشعرية من على النار بعدما ينضج تمامًا، وقدميه.

3- طريقة حمص الشام

• المقادير:

- ربع كيلو حمص الشام.

- ثمرتان من الطماطم.

- 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

- ملعقة من الثوم المفروم.

- بصلة.

- ملح.

- فلفل.

- كمون.

- كزبرة.

- شطة.

- كوب عصير ليمون.

• طريقة تحضير حمص الشام

- ضعي ربع كيلو الحمص داخل وعاء وانقعيه في الماء لمدة 8 ساعات.

- صفي الحمص من الماء، وضعيه في إناء به ماء آخر واتركيه على نار متوسطة حتى ينضج.

- صفي الحمص مرة أخرى واتركيه ليبرد.

- أحضري إناء به ماء مغلي وضعي جميع المكونات به فيما عدا الحمص.

- قلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

- ضيفي الحمص للمكونات بعد غليانها واتركيهم يغلوا سويًا.

- صبي الحمص وقدميه وضيفي إليه الشطة.