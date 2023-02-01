طريقة التخلص من النمل بالملح داخل المنزل.. «حل فعال للقضاء عليه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة التخلص من النمل بالملح تعد واحدة من الوصفات التي تلجأ إليها العديد من ربات البيوت لعلاج تلك الأزمة، إذ أن انتشار النمل بأعداده الكبيرة، يسبب شعورًا بالإنزعاج الشديد، خاصة عند تغذيته على الأطعمة والمشروبات المكشوفة داخل المنزل، وهو ما قد يدفع البعض للتخلص من تلك الأكلات بمجرد تعرض الحشرات الصغيرة لها.

وفي العديد من الأحيان تأتي طريقة التخلص من النمل بالملح، كواحدة من الوسائل الفعالة للقضاء على تلك الحشرات داخل المنزل.

طريقة التخلص من النمل بالملح

وفي السطور الآتية نوضح كيفية اتباع طريقة التخلص من النمل بالملح، حسب ما كشف موقع ndtv العالمي.

ويمكن القيام بتلك الطريقة، بنثر كميات الملح بالقرب من الزوايا والأركان التي يدخل منها النمل إلى المنزل، حيث يعد ملح الطعام من أفضل وأرخص الطرق للتخلص من النمل بشكل طبيعي.

وينصح خبراء البيئة حول العالم، باستخدام ملح الطعام العادي وليس الملح الصخري، فقط كل ما عليكي فعله هو غلي الماء وإضافة كمية كبيرة من الملح إليه مع التقليب حتى يذوب، ومن ثم صب هذا المزيج في زجاجة رذاذ ورش من المكان الذي تعتقد أن النمل يميل إلى الدخول منه.

طرق أخرى للتخلص من النمل

- الخل الأبيض

لا يستطيع النمل تحمل رائحة الخل الأبيض، لذلك يمكنك تحضير محلول بكميات متساوية من الماء والخل الأبيض، وأضيفي بضع قطرات من الزيت العطري إليهم ورجهيم جيدًا، ورشي هذا المحلول في النقاط التي يدخل منها النمل.

- القرفة

ضعي القرفة والقرنفل على مدخل المنزل والمناطق التي تعتقدين أن النمل يمكن أن يدخل منها، فهذه طريقة جيدة أيضًا للحفاظ على رائحة منزلك منعشة، وتساعدك في إبعاد تلك الحشرات المنزلية.

- النعناع

النعناع طارد للحشرات ويمكن أن يساعدك في التخلص من النمل، حيث أن تلك الحشرات لا تحب رائحة النعناع.