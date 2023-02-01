تألقي في عيد الحب بإطلالة مفعمة بالرومانسية والأناقة من وحي النجمات

عندما نتحضّر لإطلالات عيد الحب، لا بد وأن نتوجه فوراً نحو اللون الأحمر الذي لطالما كان رمزاً للرومانسية والحب، وهو يعكس ايضا الإطلالة الجريئة والحضور القوي الجذاب. جمعنا لك من خزانة النجمات مجموعة متنوعة من أجمل الفساتين باللون الأحمر تناسب كافة الأذواق سواء من محبات الكلاسيكية او الفساتين العصرية، لتتألقي بمناسبة عيد الحب 2023 بإطلالة مفعمة بالرومانسية والأنافة معاً، فتابعي معنا خياراتنا لك.

فستان مخمل أنيق بأسلوب ياسمين صبري

شهر فبراير يترافق دائماً مع الأجواء الشتوية المميزة في العديد من البلدان العربية، وبالتالي فإن خيارات المرأة تتجه نحو فستان يجمع ما بين اللون الأحمر والقماش الدافئ الفخم. هذا الستايل أطلت به الممثلة المصرية ياسمين صبري في إحدى إطلالاتها مرتدية فستان أحمر بتوقيع انطوان القارح، بقصّة كلاسيكية ناعمة وبقماش المخمل الفخم، وتميز كذلك بقصّته المزمومة عند ناحية الخصر في لمسة أنثوية حدّدت أكثر معالم قوام ياسمين الرشيق.

فستان مخمل أنيق بأسلوب ياسمين صبري

من الناحية الجمالية، اختارت ياسمين صبري المكياج السموكي مع الشعر الطويل المنسدل.

فستان ياسمين صبري يناسب جدا اطلالات عيد الحب 2023، ويمنح المرأة الدفء والفخامة، خاصة لصاحبات القامة الطويلة.

أنابيلا هلال بفستان أحمر بلمسات جريئة

العارضة ومقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال، تلهم المرأة في مناسبة عيد الحب، بإطلالة فستان باللون الأحمر بتصميم عصري جريء يكشف عن منحنيات القوام بشكل انثوي جذاب. فخلال مشاركة أنابيلا في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2022، اطلت بفستان طويل من توقيع Elisabettafranchi، وتميز فستانها بقصة Cut out التي زادته جاذبية بفتحات جانبية محددة بشريط مرصع، لتجتمع الفتحات عند منطقة البطن على شكل عقدة.

أنابيلا هلال بفستان أحمر بلمسات جريئة

كما صمم الفستان بأكمام طويلة وشق جانبي عالي مع ياقة دائرية ضيقة مرصعة على أطرافها بخرز أحمر لامع.

انتعلت أنابيلا مع الفستان، صندلا ذهبيا مزيناً بأشرطة ذهبية رفيعة من giuseppezanotti، واختارت تسريحة الشعر الويفي مع المكياج الوردي.

فستان بلمسة ملوكية بأسلوب الفنانة أحلام

الفنانة الامارتية أحلام المعروفة بلمساتها الملكية في أزيائها ومجوهراتها، تلهمك بفستان فخم من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad ، وتميز الثوب بقصة منفوشة وياقة مفتوحة على شكل اسطواني، بينما اختارت الفنانة الاماراتية تسريحة شعر الريترو الكلاسيكية مع ثوبها الى جانب المكياج الكلاسيكي بالايلانير المجنح.

فستان بلمسة ملوكية بأسلوب الفنانة أحلام

هذه التصاميم من الفساتين لعاشقات الإطلالة الملوكية في مناسبة عيد الحب، كذلك فإن الفستان يعكس في تصميمه اللمسة الرومانسية.

ميساء مغربي بإطلالة فستان أحمر مميز

اللون الأحمر تحبه جميع النساء في المناسبات الرومانسية وعيد الحب، وتألقت الفنانة ميساء مغربي بهذا اللون في جلسة تصوير سابقة، مرتدية فستانا بقصة الكلوش من توقيع Eli the label، تميز بظهر مكشوف مع ياقة دائرية مثنية ومموجة بأسلوب متداخل مع منطقة الخصر المحددة لتنسدل من الأسفل على شكل ثنيات بارزة جانبية، أما الجانب الآخر للفستان فزين بأسلوب جذاب بتطريزات على شكل ورود كبيرة براقة، واكتملت أناقة اللوك بذيل طويل منسدل.

ميساء مغربي بإطلالة فستان أحمر مميز

واكتفت ميساء مغربي باقراط متدلية لامعة من ARAS diamonds وتركت شعرها الطويل منسدلا بأسلوب مالس.

سيرين عبد النور بفستان أحمر مع ستايل الكاب

إطلالات الكاب تضفي اللمسة الفخمة والملوكية على الفساتين، فيمكن للمراة الاتجاه نحو اختيار فستان فخم بهذه الصيحة من وحي اطلالة سابقة للنجمة سيرين عبد النور. وتميز فستان سيرين بقماش التول المطرز وبقصّة أنثوية بامتياز أبرز خصرها النحيف، مع أكمام طويلة واكبت فيها صيحة الكاب. وجاء بتوقيع زهير مراد Zuhair Murad.

سيرين عبد النور بفستان أحمر مع ستايل الكاب

وفي اطلالة كلاسيكية ثانية لسيرين خلال تواجدها في باريس، اختارت الفستان الأحمر من One Melrose بقصّة طويلة ومسحوبة على الجسم مع الأكتاف المكشوفة والأكمام المنفصلة بدون ان تتخلى عن اللمسة الأبرز في معظم فساتنيها وهي الفتحة الجانبية الطويلة التي تصل لأعلى الركبتين.

​​​​​​سيرين عبد النور

فستان أحمر ميدي ولامع من هيفاء وهبي

لمحبات الفساتين الميدي البراقة، يمكن اختيار إطلالة لافتة في عيد الحب على خطى النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي ارتدت فستان ميدي براق بأكمام طويلة مكشوف الظهر، ويتناسب هذا اللوك مع طويلات القامة.

فستان أحمر ميدي ولامع من هيفاء وهبي

انتعلت هيفاء مع الفستان، حذاء أسود اللون بكعب عالي مزدوج، وتركت شعرها الكيرلي مفرودا على كتفيها.

نجوى كرم بفستان أحمر مبتكر

من وحي أجواء الهدايا، يمكنك اختيار فستان مزدانا بعقدة الفيونكة في قسمه العلوي كما اطلالة النجمة نجوى كرم، التي ارتدت فستانا بتصميم كلاسيكي كلوش، وبقماش ناعم، تزين بالفيونكة الوردية أعلى منطقة الخصر.

نجوى كرم بفستان أحمر مبتكر

نانسي عجرم بفستان أحمر بتصميم ناعم

النجمة نانسي عجرم ملهمة الشابات في اطلالات ازيائها، تألقت في حفل غنائي لها مع بداية العام، بفستان احمر بتوقيع ديفيد كوما، وجاء بستايل ناعم ومتناسق على القوام بأسلوب الياقة المغلقة مع قصة الكتف غير المتوازي مع التنورة الطويلة المنسدلة، وجاءت اطلالتها ناعمة وأنيقة.

نانسي عجرم بفستان أحمر بتصميم ناعم

أنغام بفستان أحمر قاني بتصميم فخم

في حفل "تريو نايت" بالعاصمة السعودية الرياض في ليلة رأس السنة، اتجهت الفنانة أنغام في احدى اطلالاتها، نحو خيار الفستان الأحمر بقصّة فخمة وبتصميم مكشوف عند الجزء العلوي بستايل الأكتاف العريضة على الذراعين، مع تصميم التنورة بقصة حورية البحر، ويأتي فوقها تنورة كلوش يمكن ان تنفصل عنها من خلال فك الحزام عند الخصر. وحمل الثوب توقيع زهير مراد.

أنغام بفستان أحمر قاني بتصميم فخم

ستايل فستان أنغام يناسب المرأة الثلاثينية وما فوق حيث يمنحها الإطلالة الملوكية التي تجمع ما بين الستايل الكلاسيكي مع التفاصيل العصرية في القطعة.

قد يهمك أيضا