إطلالات خاطفة لمايا دياب بالفساتين القصيرة

مايا دياب النجمة اللبنانية مع كل ظهور خاطف لها دائمًا ما تكون محل اهتمام الجمهور، بسبب إطلالاتها المميزة، حيث إن لها العديد من الإطلالات الخاطفة بالفساتين القصيرة التي تلائمها وتناسب طول قامتها، وفيما يلي تفاصيل وأجمل إطلالات مايا دياب بالفساتين القصيرة الأنيقة.

أجمل إطلالات مايا دياب بالفساتين القصيرة

أجمل إطلالات مايا دياب بالفساتين القصيرة كانت عندما ظهرت في أحد الحفلات الغنائية في رأس السنة، فأطلت بفستان من تصميم JEAN-LOUIS SABAJI، جاء براقا باللونين الفضي والبنفسجي، مع أكمام طويلة وأكتاف منسدلة، وحزام عريض زين منطقة الخصر، ونسقت مع تلك الإطلالة بوت باللون البنفسجي مناسب لستايل الفستان.

كما أطلت بإطلالة أخرى تميزت بالبساطة من نفس دار الأزياء، وجاءت عبارة عن فستان قصير باللون الأبيض المضيء بألوان مختلفة منها الوردي والأخضر والبنفسجي، وجاء الفستان مجسمًا مع حمالة عريضة انسدل منها من الخلف، وشاحًا طويلًا زين الفستان وزاد من أناقته، وفي إطلالة أخرى في نفس الحفل، أطلت النجمة اللبنانية بفستان من قطعتين باللون الذهبي البراق، حيث جاء الجزء العلوي عبارة عن توب قصير مع حمالات عريضة وفتحة صدر غير منتظمة، وانسدل منه سلاسل براقة، أما التنورة فجاءت قصيرة ومجسمة مع نفس تصميم التوب.

النجمة اللبنانية سبق وأبهرت الجمهور بإطلالة خاطفة باللون الفضي عبارة عن فستان ضيق وقصير بأكتاف عريضة ورقبة مستديرة، وتزين الفستان بسلاسل منسدلة في جميع أنحائه زادت من أناقة مايا، كما أطلت في أحد حفلاتها بفستان براق باللون الأخضر، بفتحة صدر غير منتظمة، وانسدل الفستان على شكل طبقات متدلية وواسعة أضفت لمسة أنيقة عليه، ووقتها أكد الجمهور أن هذا اللوك من بين أجمل إطلالات مايا دياب بالفساتين القصيرة

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