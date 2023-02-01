سيدة تنجب 3 توائم بعد عقم دام 6 سنوات.. الأطباء وصفوا حالتها بالمعجزة

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة نادرة من نوعها استقبلها فريق طبي مختص بمدينة نجران السعودية، وذلك بعدما وضعت أم عشرينية ثلاثة توائم لأول مرة، وذلك بعد مرورها بمعاناة مع عدم الإنجاب استمرت على مدار 6 أعوام متواصلة.

تفاصيل الولادة النادرة للتوائم

ووفق ما نقلت صحيفة «البيان» الإماراتية، أن استشاري النساء والولادة داخل أحد المستشفيات بمدينة نجران السعودية، استقبلوا حالة طارئة لسيدة عشرينية، بعدما كانت تواجه آلام المخاض، وسرعان ما تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وجرى إدخالها غرفة العمليات على الفور.

ونظرًا لصحة الأم الحرجة، تم إخضاعها لعملية ولادة قيصرية التي استمرت على مدار 60 دقيقة، ومن ثم وضعت 3 مواليد ذكر وأنثتين، تراوحت أحجامهم بين (1.550 – 1.800) جرام، وفيما بعد جرى نقلها لقسم التنويم وتقديم الخدمات العلاجية لها حتى استقرار حالتها وخروجها من المستشفى بصحة وعافية.

حالة ولادة نادرة

وكشف الأطباء المختصون، أن تلك الحالة النادرة تحدث مرة لكل 8 آلاف حالة حمل، وتأتي نسبة المضاعفات الصحية كبيرة بها، وفيما بعد تم اكتشاف أن الأم العشرينية كانت تعاني من العقم لمدة 6 أعوام، وما حدث معها يشبه المعجزة.