طريقة عمل وراك الفراخ المشوية في الفرن.. مش هتشتريها من بره

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات عن طرق تحضير الفراخ المشوية في الفرن، نظرا لتعلق الصغار بها، بسبب سهولتها في الأكل واحتواء الدجاج بشكل عام، على نسبة كبيرة من البروتين، وتتميز أوارك الدجاج بإمكانية طهيها بأكثر من طريقة، منها صنية البطاطس بالفراخ، الدبابيس، في المنزل، وأيضا الفراخ المشوية في الفرن.

طريقة عمل وراك الفراخ المشوية في الفرن

نقدم طريقة عمل وراك الفراخ المشوية في الفرن، على خطى الشيف فاطمة أبو حياتي.

المقادير:

كيلو من أوراك الفراخ.

ملح.

خل.

دقيق.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح صغيرة.

فلفل أسود.

بهارات حسب رغبتك.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم.

ربع كوب من الصويا.

ربع كوب من عصير البرتقال.

طريقة تحضير أوراك الفراخ المشوية

- لعمل أوراك الفراخ المشوية في الفرن، قومى بنقع أوراك الدجاج في الخل، وضعي عليها كمية مناسبة من الملح، ثم قومى بغسلها بالمياه العادية.

- ادعكي الفراخ بالدقيق حتى تتأكدي من نظافتها، ثم اغسليها مرة أخرى، وبعد ذلك احضرى بولة كبيرة، وضعى فيها المكونات السابقة وقلبيها جيدًا، ثم ضعى الفراخ فيها.

- اتركى الفراخ فى التتبيلة لمدة ساعتين، حتى تتشرب من المكونات جيدًا، ثم بعد ذلك استخدمى سكين رفيع، وقومى بعمل خطين طولين فى الوراك، حتى تساعدك على نضجها بشكل سريع.

- بعد تجهيز الشواية وإشعال النار في الفحم، قومى بدهن أوراك الفراخ بالزيت حتى لا تلتصق بالشواية.

- ضعى أوراك الفراخ على الشواية واتركيها بضعة دقائق، وتابعى شوائها ونضجها، ثم قومى بقلبها على الوجه الآخر، حتى تتأكدي من نضجها تمامًا على الجانبين، واخرجيها ثم قدميها مع السلطات والطحينة والأرز.