«شهيرة» عن قصة حبها لمحمود ياسين: «تمنيت أعيش معاه حياة استثنائية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة من نوع خاص ربطت بين الفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة، التي شهدت حكايات وروايات كثيرة، ارتبطا حتى 50 عامًا لم يفرق بينهما سوى الموت، كان يعتبرها شريكته وحُب عمره وصديقته الأولى والأخيرة، فكان اللقاء الأول الذي جمع بينهما أمام شاشات الكاميرات ثم السنة الأولى لها لدخولها معهد السينما.

الفنانة شهيرة، يتزامن اليوم عيد ميلادها الـ74، ويُقدم هُن لقطات من علاقتها بالفنان الراحل محمود ياسين.

خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدثت عن كواليس علاقتها بالفنان الراحل محمود ياسين، إذ قالت: «علاقتنا مكانتش زي أي زوجين، إحنا شركاء في رحلة طويلة، إحنا قابلنا بعض قدام الكاميرات وبعدها نشأت علاقة عاطفية جميلة محترمة بعدها قررنا الجواز، كنت لسه في سنة أولى في المعهد وكان كل طموحي إني أعيش حياة استثنائية معاه مش زوج وبس».

شهيرة: مارضتش حد يخدم محمود غيري

«مكناش بنقوله على شائعات وفاته كان صعب عليا»، عبارة واصلت من خلالها الفنانة شهيرة الحديث عن كواليس علاقتها بزوجها الراحل محمود ياسين، مضيفة: «بقدر الإمكان كنت بحافظ على إن محدش يساعدني في رعايته وقت التعب، ولادي قالولي مش معقولة تشيلي كل ده لوحدك، أقولهم طالما ربنا مديني الصحة إني أخدمة لوحدي مش هدخل عليه حد غريب، ويشوف محمود ياسين نايم قدامه وبيساعده وقاوحت في ده كتير، أنا ربنا مسخرني ليه لإنه استثنائي وعظيم بالنسبة ليا».

سألته أنا مين في آخر أيامه

وعن آخر ليلة للفنان محمود ياسين، داخل العناية المركزة، تحدثت عنها الزوجة «شهيرة»، قائلةً: «عملتله اختبار في التليفون، عمرو لما راحله المستشفى أول ما شافه راح مدلعه وقاله عمورة، وهو فرح جدا لأنه كان بقاله كتير مدلعوش، راح مكلمني أطمن، ووقتها سألته أنت عارف مين بيكلمك.. أنا مين؟».