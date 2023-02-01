الامارات | الكتاب بدرهم واحد في الشارقة.. مهرجان الوراقين ينتظركم في حديقة النخيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم الأربعاء في حديقة النخيل بالشارقة، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمشاركةٍ متميزة لجمعيات وجهات عدة.

وازدحمت أرض المهرجان بطلبة المدارس، ومحبي القراءة منذ الساعات الأولى لافتتاحه، وسط آلاف العناوين التي تباع بأسعارٍ رمزية تتراوح بين درهم واحد، و20 درهماً.

ودعت مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منى عبدالكريم اليافعي الجميع إلى زيارة المهرجان، الذي يستمر أربعة أيام، وتأسيس مكتباتهم الخاصة من الكتب المستعملة والجديدة التي يتيحها الحدث بأسعار تناسب الجميع.

وقالت إن «من أهمّ أهداف المهرجان تعزيز قيمة الكتاب وأهميته عبر تشجيع القراءة وحب الاطلاع، وتنمية وتعزيز روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية.. وتوفير إيرادات مالية لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بطريقة مبتكرة ذات مردود معنوي وثقافي، بالإضافة إلى المساهمة في تعريف الجمهور بما تقدمه المدينة لطلابها من خدمات وبرامج وأنشطة».

