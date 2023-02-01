موديلات متنوعة من الأحذية المسطحة تناسب جميع النساء

في المواعيد واجتماعات العمل والمناسبات المهمة، نختار عادةً الأحذية ذات الكعب العالٍ بجميع أنواعها من أحذية ذات كعب عالٍ وأحذية للكاحل وأحذية فوق الركبة وصنادل، لكن المصممين كانوا يدافعون عن الموضة المريحة لفترة طويلة، لذلك يجب أن نتبع قراراتهم، لن تكون الأحذية ذات النعال المسطحة أو الجرارة بدون ارتفاع عالٍ خياراً مريحاً فحسب، بل ستكون أيضاً إضافة مثالية لقواعد اللباس في المساء أو العمل، في النماذج التي سترتاح فيها ساقيك وتبدو أنيقة.

في الأحذية المسطحة، يمكنك أن تبدي عصرية وأنيقة، لذلك سنتحدث هنا عن الموديلات التي تناسب جميع النساء.

أحذية بوت طويلة مسطحة

أحذية البوت فوق الركبة هي نموذج أنيقو تصدرت الاتجاهات في موسم الخريف والشتاء، لذلك نوصي بتجربتها بنفسك.

هذه الأحذية تشبه الجوارب، لكنها عبارة عن حذاء جلدي فوق الركبة بنعل مسطح أو جرّار مع كعب بالكاد يمكن ملاحظته مما يوفر الراحة لساقيك.

ارتدي حذاءك مع التنانير القصيرة والمعاطف الطويلة من الفرو لمظهر مثير ومريح.

حذاء مسطح بالرينا

العودة التي كنا ننتظرها، عادت أحذية الباليه إلى الموضة وتختار الفتيات أحذيتهن المفضلة ذات مقدمة مدببة والتي تؤكد برشاقة على القدم وتعطي للمظهر لمسة الأنثوية وأناقة.

نحن نحبهم نظراً لتعدد استخداماتهم، لأنه يمكن ارتداؤها مع الجينز والسراويل والتنانير والفساتين من أي طول، في أحذية الباليه ستبدين دائماً أنيقة.

هاف بوت مسطح

عادة ما نرتدي الأحذية الهاف بوت في الربيع والخريف ولكن بالنسبة للعديد من مصممي الأزياء الأوروبيين، فإنهم أيضاً عنصر أزياء صيفي أنيق، حيث ترتديها الفتيات مع التنانير القصيرة والسترات المنسوجة في بداية الموسم.

اختاري حذاء تشيلسي أو جلد برباط وقومي بأقرانها مع بنطلون جينز وفساتين بأرجل مستقيمة.

سوف تتناسب الأحذية بسهولة مع خزانة ملابسك وتتألق بطريقة جديدة، مما يزيد من الجرأة مع ملابسك التي تفضلينها مثل الفستان.

حذاء لوفر

نموذج الحذاء هذا مثالي للطقس الدافئ في أواخر الربيع والصيف وأوائل الخريف، تختلف أحذية لوفر في حالة عدم وجود جلد وسحّابات، لكنها مزينة دائماً بشراشيب أو قطعة أماماية مصنوعة من الجلد أو المعدن.

يمكن ارتداؤها مع الجوارب الضيقة أو حاف القدمين ولهذا السبب يحبها مصممو الأزياء كثيراً، يمكنك اختيار أي ملابس لهذه الأحذية بدون كعب وتبدو أنيقة وملائمة في كل مظهر.

حذاء دربي

Derby هو حذاء آخر خفيف الوزن للفترة الدافئة والذي جاء إلينا من خزانة ملابس الرجال.

هذا الموديل مزين بجلد ويتميز بنعل جرار بكعب عالٍ أو منخفض.

بفضل شكله الهائل، يبدو مذهلاً في الملابس وبنحف ساقيك ومناسب للمشي لمسافات طويلة ويوم عمل، نقترح إعطاء الأفضلية للموديلات بكعب غير واضح والذي لن يسبب تورم القدم ولن يمنحك سوى الراحة والشعور بالخفة.

أحذية Mules

أصبحت أحذية Mules هي الأحذية المفضلة لدى النساء في الصيف، تغطي هذه الأحذية أصابع القدم وتترك الكعب فقط مكشوفاً، مما يجعل المظهر أنيقاً مع مقدمة مدببة وتقليم أنيق.

في الأحذية، كما في الملابس، اتبع الإيجاز والبساطة، اختر الموديلات ذات الحد الأدنى من الديكور ولكن يمكنك ويجب عليك تجربة أحذية Mules، مع تجربة للألوان الزاهية مثل الفوشيا أو الأخضر أو الأزرق الداكن.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :