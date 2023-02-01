طبيب يحدد العدد الأمثل لقطع الملابس الواجب على الأطفال ارتدائها في «نوة الكرم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشهد البلاد تقلبات بالطقس وهو ما يجعل الأمهات في حالة خوف على أطفالهن من الإصابة بالأمراض المختلفة، خاصة نزلات البرد الشديدة والإنفلونزا والتعرض للفيروسات التي تنتشر في الجو بفصل الشتاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من نواة تستمر لمدة أسبوع وتضرب محافظة الإسكنردية بشكل خاص، وتُعرف باسم «نوة الكرم».

نوة الكرم

«نوة الكرم» واحدة من النوات التي تكون سببا في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وتنتج عنها الأمطار الغزيرة، والتي يكون موعدها في نهاية شهر يناير من كل عام، وتستمر لمدة 7 أيام كاملة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

طبيب يحدد عدد قطع ملابس الأطفال في فصل الشتاء

حدد الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن» عدد القطع التي يجب على الأم إلزام طفلها بارتدائها خلال تقلب الجو الشديد في فصل الشتاء، حفاظا على صحته وحمايته من الأمراض.

وقال منصور: «تختلف الفئة والمرحلة العمرية في طبيعة وعدد القطع، لكن يجب عدم المبالغة في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ويجب الاعتماد على الأنواع القطنية حالة سقوط الأمطار، وهنا يمكن ارتداء قطعتين حتى لا يشعر الطفل بالتعرق أثناء الخروج من المنزل في الصباح الباكر، حتى يصبح الجسم رطبًا».

وتابع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: «الطفل من عمر يوم إلى عامين يفضل ارتداء نفس قطع الكبار ويزيد عليهم قطعتين إضافيتين كون أجسادهم معرضة للأمراض والعدوى بسبب قلة المناعة، ومن عمر عامين إلى 5 أعوام يمكن للطفل ارتداء قطعة واحدة زيادة عن الكبار، إذ يتولد الشعور بالدفء عند الأطفال بعد 4 طبقات من الملابس».

وتحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصادر الكتل الهوائية تؤثر على المواطنين، إذ يشهد اليوم نشاطًا للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة، وهو ما يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نشاط حركة الرياح، سيؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، حيث يتجاوز ارتفاع الأمواج 4.5 متر، وبالتالي ينصح بتجنب أعمال الصيد والملاحة البحرية هناك.