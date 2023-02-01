الامارات | باسم ياخور ينعى والده بكلمات مؤثرة.. “لن أتذكرك إلا في أجمل صورك”

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى الفنان السوري، باسم ياخور، والده الكاتب والصحفي ابراهيم ياخور الذي توفي اليوم الأربعاء، بعد صراع ومعاناة مع المرض.

ونشر باسم ياخور عبر صفحته على “إنستغرام” صورة لوالده وعلق عليها بكلمات مؤثرة قائلاً: وداعاً أبي.. رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة ما يعزي قلبي هو أننا تحدثنا كثيراً وأخبرتني أشياء لم تخبرني إياها أبداً عنك وعني.. ابتسمنا ونظرنا في أعين بعضنا طويلاً بصمت أبلغ من آلاف الكلمات.. تلمست شعرك ووجهك المتعب مراراً، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة.



وأضاف باسم: “ما يعزي قلبي هو أننا اجتمعنا أنا واخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما واساني أيضاً هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص الرائعين المحيطين بنا.

وختم باسم: “لن أتذكرك الا في أجمل صورك كما يليق بك أنت اليوم في مكان أفضل بلا ألم ولا أوجاع روحك ترفرف في قلبي دائما وداعاً أبو البر كما كنا نخاطبك دوماً وداعا يا حبيبي”