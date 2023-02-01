دليلك لموضة ألوان 2023 من وحي منصات عروض الأزياء

على الرغم من أن مركز بانتون للألوان Pantone قد اختار بالفعل لون عام 2023، إلا أن الموضة التي تظهر على منصات عرض الأزياء تحتفل بالعديد من الألوان العصرية ذات الظلال الناعمة التي تحد من درجات الباستيل والألوان الطبيعية فهناك ألوان زرقاء فاتحة مقترحة وظلال زبدية كلاسيكية صفراء ورمادي لؤلؤي مغلف التي تصبح علامة على الأناقة.

وأيضاً وجدنا درجات من الألوان الزاهية، فهناك مجموعة حقيقة من الألوان مثل الخوخي الوردي والأحمر والأخضر وبرتقالي الماندرين ومع كل فكرة جديدة تدخل في خزانة الملابس لدينا، هناك بالطبع بعض الأفكار التي تعتبر قديمة وشيئاً فشيئاً سوف تفسح المجال للألوان العصرية لربيع وصيف 2023.

لون رمادي لؤلؤي

سيكون الظل الرمادي الرقيق مع انعكاسات لؤلؤية مثالياً لليالي الصيف.

ارتديه مع الفساتين الطويلة (حتى الفساتين الخفيفة جداً) والبناطيل الواسعة.

لون نيود

ظهرت ألوان النيود التي تشبه لون الجلد بقوة في عروض الأزياء وأصبحت من الظلال المحايدة مصقولة التي تعتبر أساسية للوحة ألوان متكاملة في خزانة ملابسك.

يمكن أيضاً تجربة لون النيود في إطلالة كاملة بدلاً والذي يعتبر أكثر ملاءمة لموسم الشتاء.

اللون الخوخي الوردي

درجة حلوة للغاية من اللون الوردي يمكن ارتداؤها مع ملابس عديدة من الأقمشة الشفافة والساتان والمحبوكة.

يمكنك أيضاً اختيار هذا اللون لفساتين السهرة الأنيقة.

لون أصفر كريمي

هذا الظل ليس شاحباً ولا باستيل، لذا هذا اللون الزبدي الكريمي من درجات الأصفر سيجعل مظهرك يبدو أنيقاً.

جربي هذا اللون مع إكسسوارات بيضاء أو مع اللون الأخضر.

أزرق باستيل

هذا الظل المنعش الذي تفوح منه رائحة الصيف، يعتبر اللون الأزرق الفاتح بلا شك أحد الألوان المفضلة لموسم الربيع والصيف وفي عام 2023.

سيكون هذا اللون النجم في المظهر الكلي أو في تركيبة مع الألوان الأخرى.

أزرق زاهي

سجلت الموضة أيضاً هذا الزل الزاهي، اللون الأزرق الذي يأتي بظلال كهربائية تقريباً.

سيكون هذا اللون رائعاً مع الفساتين والجاكيتات والملابس الجلدية.

اللون البرتقالي

للموسم الصيفي الجديد، قد نحتاج إلى القليل من فيتامين سي لارتدائه، تأتي فستان كوكتيل بكشكشة كبيرة من الحرير أو تول ضخم يحدّث المظهر مع اللون البرتقالي المنعش.

هذا اللون البرتقالي اليوسفي سيكون مثالياً مع الألوان الزاهية الأخرى مثل الأزرق والأخضر والأصفر والوردي.

لون الجمشت البنفسجي

هذه المرة كان الإلهام لدرجة البنفسجي هو حجر الجمشت الذي يعتبر، في رمزية الأحجار الكريمة رمزاً للقوة.

ومن ثم، فإن المجموعات المقترحة كانت جريئة وقوية مثل فساتين مطرزة لامعة مثل فستان LaQuan Smith وفساتين من الساتان والدانتيل مثل التي ظهرت في Versace أو معطف من الفينيل مثل معطف دار أزياء Sacai، (شاهدي معرض الصور أعلاه)

لون التفاح الأحمر

هذا الظل ليس أحمراً أرجوانياً مثل لون العام الذي حدده مركز Pantone "فيفا ماجينتا" ولكنه ظل أكثر إشراقاً.

إنه لون التفاح الأحمر الذي قمته عروض الأزياء في تشكيلة متنوعة من الملابس الأنيقة.

لون الأخضر الأفوكادو

أخيراً، لدينا لمسة خضراء تذكرنا بالأفوكادو الناضج.

قدمت دور الأزياء هذا اللون في الساتان المتدفق أو الفوال الخفيف أو الكشكشة.

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